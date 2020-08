Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας ευθύς μόλις δημοσιεύθηκε η παράνομη τουρκική NAVTEX, για σεισμικές έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα με έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, δια της οποίας αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ο προσχηματικός χαρακτήρας της φερόμενης τουρκικής ετοιμότητας για διάλογο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ τονίστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος, η Τουρκία καλείται να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας είχε ήδη δώσει από το πρωί οδηγίες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, κατά τις οποίες ο Υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου που συνήφθη επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων καλής γειτονίας και αναφέρθηκε στις προκλητικές κινήσεις της Αγκυρας στην περιοχή, ως αντίδραση στην καθόλα νόμιμη αυτή συμφωνία. Οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε το πρωί με τον Πρόεδρο του Ε. Συμβουλίου Σ. Μισέλ, τον οποίο ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς «και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ το απόγευμα συνομίλησε και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ.

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis today on the situation in the eastern Mediterranean. The situation must be resolved in a spirit of Allied solidarity and in accordance with international law.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 10, 2020