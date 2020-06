Απάντηση στις ΗΠΑ να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Τουρκίας έδωσε η Άγκυρα, με αφορμή την έκκληση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για σεβασμό του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας, αλλά και τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες.

«Το καθεστώς της Αγίας Σοφίας είναι εσωτερική μας υπόθεση», διαμηνύει η Άγκυρα απαντώντας στον αρμόδιο για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβη των ΗΠΑ, Σαμ Μπράουνμπακ.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης κάλεσε την Τουρκία να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και να μην τη μετατρέψει σε τέμενος.

O αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Σελίμ Κιράν, έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ότι η Αγία Σοφία «αποτελεί κληροδότημα του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ (του Μωάμεθ του Πορθητή). Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη χρήση της είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας. Η Τουρκία συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση των 18 τόπων παγκόσμιας κληρονομιάς μας».

«Μην ανησυχείτε, κ. πρέσβη, η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της, όπως κάνει τα τελευταία 18 χρόνια» σημειώνει ο Κιράν, εννοώντας τη διακυβέρνηση Ερντογάν.

Hagia Sophia is Fatih Sultan Mehmet's endowment. Any decision on its use is our domestic affair.

Turkey is an active contributor to the preservation of our 18 world heritage sites.

Don't worry @IRF_Ambassador Turkey will continue to protect its cultural and religious heritage. https://t.co/PvDD3O78gT

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 26, 2020