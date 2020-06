Το βράδυ της Πέμπτης (25/6) η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια. Το γεγονός αυτό δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο για τον προπονητή των «reds», Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 53χρονος τεχνικός εξήγησε πως έκλαιγε τόσο πολύ μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, σε σημείο να μην μπορεί να μιλήσει στους παίκτες του.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω. Σίγουρα ήταν μία καλή στιγμή για να μιλήσω στους παίκτες. Τα πρώτα 20 – 30 λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα μου ήταν αδύνατο να μιλήσω. Έκλαιγα πολύ, πάρα πολύ χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν έκλαψα ποτέ τόσο. Τώρα είμαι καλά, αλλά χθες δεν μπορούσα να μιλήσω στους παίκτες γιατί κανένας δεν θα καταλάβαινε τι θα έλεγα. Πετύχαμε κάτι μεγάλο. Ξέρουμε ότι είναι κάτι μεγάλο. Το να είσαι σε αυτό το κλαμπ όταν συμβαίνει αυτό είναι τύχη. Είναι μία καλή στιγμή να είσαι στη Λίβερπουλ και είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας» ήταν κάποια από τα λόγια του Γερμανού.

