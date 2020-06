Ένας φύλακας έχασε τη ζωή του, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τον σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Τουρκία το απόγευμα της Κυριακής.

Σε μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.\

​Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπινγκόλ, στα ανατολικά της χώρας, επτά άνθρωποι σώθηκαν από τα ερείπια ενώ προσπάθειες γίνονταν για τη διάσωση ακόμα τριών ατόμων που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με τούρκικα ΜΜΕ, σε δύο χωριά έχουν καταρρεύσει δέκα σπίτια ενώ σε τέσσερα χωριά συνολικά, έχουν καταγραφεί ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα.

powerful earthquake hit east of Turkey .. some cracks in the roads .. felt in a circle with 650 km diameter #Bingöl #deprem pic.twitter.com/WspDCMkW3Y

Ο πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου προειδοποιεί τους κατοίκους να μην μπουν στα πλίνθινα σπίτια, γιατί μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι σεισμοί.

5.7 #earthquake in #Bingöl, Turkey, Turkish forces and teams are on the way to reach to City. Officials announced that: there is no died people yet. Praying to people who felt.#Deprem pic.twitter.com/FKyPQDUWPO

