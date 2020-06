Ψηλά στην ατζέντα διατηρεί τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία το ζήτημα της Αγίας Σοφίας ύστερα και από τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς με αφορμή το σόου στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ήδη από το 2015 καλλιεργεί στους οπαδούς του συντηρητικούς θρησκευόμενους και στους εθνικιστές την προσδοκία ότι σύντομα θα «ολοκληρωθεί η κατάκτηση της Πόλης» με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, με τις φήμες μάλιστα για την ανακοίνωση μιας τέτοιας απόφασης να οργιάζουν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο τούρκος πρόεδρος γνωρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί κόκκινη γραμμή όχι μόνο για την Ελλάδα και για τους απανταχού χριστιανούς, αλλά για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, καθώς αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίσει να χρησιμοποιεί την Αγία Σοφία ως όχημα προκειμένου να εφαρμόσει το σχέδιό του για μετατροπή της Τουρκίας σε μια «Ισλαμική (αυταρχικού τύπου) Δημοκρατία», ψάχνοντας απλά την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να προβεί σε μια τέτοια κίνηση.

Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος άφησε το ζήτημα ανοιχτό. Ο ίδιος μπορεί να απέκλεισε το ενδεχόμενο προς το παρόν να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος, ωστόσο παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις του Ερντογάν.

Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Kanal 7 και ερωτηθείς αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο μετά τις ελληνικές αντιδράσεις, ο Καλίν σημείωσε ότι το θέμα έρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα και αναφέρθηκε σε παροτρύνσεις προς τους τούρκους μουσουλμάνους «να γεμίσουν πρώτα το τέμενος του Σουλνταναχμέτ (Μπλε Τζαμί) που βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία και μετά θα εξεταστεί και το θέμα της Αγίας Σοφίας».

Στο πλαίσιο αυτό, δύο ημέρες μετά το «σόου» που έστησε μπροστά στο ναό, ο τούρκος πρόεδρο, σε ομιλία του σε εγκαίνια νοσοκομείου αναφέρθηκε ξανά στο παγκόσμιο βυζαντινό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στο αίτημά του για τζαμί στην Αθήνα.

«Η κατάκτηση (Fetih) της Κωνσταντινούπολης δεν είναι κατοχή» δήλωσε ο Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας άσχετους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν ένα τέτοιο νόημα. «Η κατάκτηση είναι κυρίως κατάκτηση της καρδιάς» είπε, ενώ «τα τεμένη στην Αθήνα έχουν όλα γκρεμιστεί».

«O Mωάμεθ όταν μπήκε στην πόλη του έγινε υποδοχή σαν λυτρωτή που τον περίμεναν. Η Αγία Σοφία αντί να κατεδαφιστεί με ένα θρησκευτικό μίσος, καλλωπίστηκε περισσότερο και ως δικαίωμα Άλωσης προσφέρθηκε στους Μουσουλμάνους. Δεν άγγιξαν άλλα θρησκευτικά μνημεία και αφέθηκαν να υπάρχουν αναποκρινόμενα στις ανάγκες. Όμως σε σημεία που αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε πριν από έναν αιώνα, τα θρησκευτικά μας μνημεία και σύμβολα μας εξαφανίστηκαν» σημείωσε και επανέφερε τα περί τζαμιού στην Αθήνα.

«Κοιτάξτε σήμερα στην Αθήνα δεν έχουμε δικό μας τζαμί. Όλα έγιναν ένα με το έδαφος (κατεδαφίστηκαν). Αλλά εμείς σε μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη δεν επιλέξαμε αυτό τον δρόμο. Κοιτάζοντας μόνο αυτήν την εικόνα μπορούμε να δούμε το μεγαλείο της καρδιάς του προγόνου μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Erdogan doubles down on Hagia Sophia:

“Our ancestors didn’t destroy Hagia Sophia with religious motivations. Instead, they presented to Muslims as a place of worship; It was a right of conquest.” pic.twitter.com/yugRVJ0dTc

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 31, 2020