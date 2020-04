Αν έχετε δει τα «Παράσιτα» (κι αν δεν τα έχετε δει τι περιμένετε; Να βρείτε περισσότερο ελεύθερο χρόνο;) σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο είναι ένα εξαιρετικό σχόλιο πάνω στη σύγχρονη κοινωνία. Το οποίο κατά περίεργο τρόπο γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο στις ημέρες του κορωνοϊού. Αυτό διαπίστωσε και ο λογαριασμός Parasite Gifs στο Twitter και δημιούργησε μια σειρά από υπέροχα gifs για το «μένουμε σπίτι», τις... παρενέργειες της καραντίνας και το τι σημαίνει κοινωνική αποστασιοποίηση. Απολαύστε τα:

Me at the beginning of March vs me at the end. #Parasite pic.twitter.com/qSh70RtRNH — Parasite Gifs (@ParasiteGifs) March 31, 2020