Ο Μάικ Τζέιμς έκανε μια ανάρτηση στο Twitter και σχολίασε τη δυναμικότητα της Euroleague και κυρίως τις ομάδες – μεγαθήρια της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ προκάλεσε αντιδράσεις έβαλε μόνο τρεις ομάδες στη λίστα των μεγαθηρίων και πιο συγκεκριμένα τις ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, τονίζοντας ότι οι υπόλοιπες ή είναι ασταθείς ή καλές για 1-2 χρόνια. Μαλιστα τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγαθήριο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός λόγω των πέντε τελικών την τελευταία δεκαετία και των δυο τίτλων θα μπορούσε να είναι μεγαθήριο.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι θεωρείται ότι κερδίζατε πριν καν έρθω να παίξω στην Ευρωλίγκα και αυτό σας κάνει μεγαθήρια. Τα μόνα μεγαθήρια αυτή τη στιγμή είναι η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και η Φενέρ. Όλες οι άλλες ομάδες είτε είναι χάλια, είτε ασταθείς ή ήταν καλές για 1-2 χρόνια», ανέφερε ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ.

Man i don’t get why y’all wanna act like y’all winning before i was even in euroleague makes y’all a powerhouse. Only powerhouse teams right now is cska, Madrid and fener. Everybody else either sucks, inconsistent or only been good a year or two.

— Mike James (@TheNatural_05) April 19, 2020