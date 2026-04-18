H Λίζα, του γνωστού σουξέ, το πήρε και το ‘κανε κορνίζα. O Μακάριος Λαζαρίδης το μόστραρε στον φακό της τηλεοπτικής κάμερας για να κλείσει μ’ αυτό τα αντιπολιτευτικά στόματα, που δεν έχουν πάψει εδώ και δύο εβδομάδες να αναρωτιούνται αν το CV του περιλαμβάνει τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία απαιτούνται για μια θέση επιστημονικού συμβούλου. Τι κι αν το πτυχίο του δεν έχει καμία τέτοια αξία, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του νόμου Πεπονή, που ισχύει μέχρι σήμερα; Ο νεόκοπος υφυπουργός βροντοφώναξε από το τηλεπλατό πως τον προσέλαβαν στο νεοκαραμανλικό υπουργείο Παιδείας γιατί ήταν «ωραίος». Αυτό το ακλόνητο επιχείρημα υπέρ της αξιοκρατίας κάλυψε το Μαξίμου, που ζήτησε διά της επίσημης φωνής του από τους πολιτικούς τους αντιπάλους να αφήσουν την «ανθρωποφαγία» – αγνοώντας βολικά ότι πρώτος ο δικός του άνθρωπος κανιβαλίζει το αφήγημα της κυβέρνησης των αρίστων.

Βέβαια, η εμφάνιση που έκλεισε το θέμα για το στενό κυβερνητικό επιτελείο δεν αποστόμωσε την αντιπολίτευση. Το αντίθετο, κι όχι μόνο γιατί μπέρδευε τα «μ» με τα «ν» ο απόφοιτος κέντρου ελευθέρων σπουδών όταν έκανε αναρτήσεις υποδυόμενος τον πτυχιούχο ελληνικού ΑΕΙ. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν οδήγησαν την αξιωματική αντιπολίτευση να διαπιστώσει πως υπάρχει «επάγγελμα κολλητός Μητσοτάκη».

Αναμενόμενο. Η ερμηνεία που κυκλοφορεί σε αντιπολιτευτικούς και κεντροδεξιούς κύκλους για την απλόχερη στήριξη που του προσφέρθηκε βασίζεται στην παλιά του ιδιότητα: του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού (την οποία ο ίδιος πάντα φρόντιζε να διαφημίζει σε συνομιλητές του).

Μυημένοι στα παρασκήνια της κυβερνητικής έδρας επιβεβαιώνουν πως είχε πρόσβαση εκεί. Μετέφερε συχνά το κλίμα που επικρατεί πια για τη ΝΔ από τη Λάρισα και πάνω. Ορισμένοι προσθέτουν στα «όπλα» του και τη διάθεση που έχει δείξει να ζωστεί τα εκρηκτικά και να μπει σε μέτωπα που δεν είναι δικά του. Εννοούν τις επιθέσεις που έκανε το περασμένο φθινόπωρο στον Σαμαρά (με τον τελευταίο να τον χαρακτηρίζει «παρατρεχάμενο βουλευτή») ή τα καρφιά του για τον Δένδια, φέτος τον Φεβρουάριο. Στη σχετική λίστα σημειώνουν και τις περφόρμανς του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – μέλη της οποίας τον έχουν κατηγορήσει για μπούλινγκ σε μάρτυρες αλλά και στους ίδιους.

… και από την ανάποδη

Μόλις κάθισε στον υφυπουργικό θώκο, πολλοί θεώρησαν ότι τον κέρδισε χάρη σττις γνώσεις πάνω στην ιστορία του υπεύθυνου για τος αγροτικές επιδοτήσεις Οργανιμσού, τις οποίες απέκτησε συμμετέχοντας στην εν λόγω επιτροπή

Ωστόσο, το ρεπορτάζ λέει πως εκπλήρωσε το δεύτερο μεγαλύτερο όνειρο κάθε εθνοπατέρα επαρχίας από καραμπόλα, επειδή αποφασίστηκε να ζητηθεί και η παραίτηση του Χρήστου Κέλλα.

Από τη στιγμή που βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος ο επίσης εκλεγμένος στην Καβάλα Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρεται να περίμενε την υπουργοποίησή του, παρότι πηγές που όντως ήξεραν τους υποψηφίους προτού ανακοινωθούν κάθε φορά δεν έριχναν ποτέ το όνομά του στο τραπέζι.

Πάντως, η κομματική βάση της εκλογικής του περιφέρειας δεν φάνηκε να εκτίμησε ιδιαίτερα την πρώτη του θητεία στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Δεν έχασε τη σειρά του στις κάλπες του 2023, βγήκε πάλι τρίτος. Αλλά, η δεύτερη φορά του στη Βουλή ξεκίνησε με 3.893 ψήφους μείον από την επίδοση του 2019 και 19.189 σταυρούς λιγότερους απ’ αυτούς που συγκέντρωσε ο πρώτος του ψηφοδελτίου Παναγιωτόπουλος.

Ο «κομματικός φανατισμός», για τον οποίο τον μέμφονται οι εκτός ΝΔ είναι πταίσμα μπροστά στον ισχυρισμό του ότι δεν έχει υπάρξει «κρατικοδιαίτος ποτέ, με εξαίρεση αυτά τα δύο επίμαχα χρόνια». Εκστομίζοντάς τον, χωρίς καν να δείξει την ταπεινοφροσύνη του αλαζόνα, άλειψε πολύ βούτυρο στο ψωμί των αντιπολιτευόμενων. Γιατί θυμήθηκαν πως το 2013 εργάστηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, ως ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο της γ.γ. Ισότητας, πριν προσληφθεί, την ίδια χρονιά, σε θέση δημοσιογράφου «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου», στο Γραφείο Τύπου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αλλά κι επειδή τους έδωσε την ευκαιρία να στρέψουν τα πυρά τους για τα γαλάζια ρουσφέτια στην κορυφή της νεοδημοκρατικής ιεραρχίας.

Εντάξει, δεν έχει ένα χαρτί που να πιστοποιεί πως είναι ο καλύτερος για τη δουλειά που του ανατέθηκε. Ο Λαζαρίδης έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο της ζωής του κομματικού στελέχους, όμως. Εχει μάθει να κραυγάζει τα συνθήματα της παράταξής του ακόμη κι αν δεν μπορεί να τα υπηρετήσει με το παράδειγμά του. Αυτό τουλάχιστον του αναγνωρίζεται – και δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει κάτι αχρεωστήτως καταβληθέν.