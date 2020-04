H Βρετανία ανακοίνωσε 717 επιπλέον θανάτους από τον κοροναϊό σήμερα Δευτέρα, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 11.329.

4.342 κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, με συνολικά 88.621 ανθρώπους να έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

As of 9am 13 April, 367,667 tests have concluded, with 14,506 tests on 12 April.

290,720 people have been tested of which 88,621 tested positive.

As of 5pm on 12 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 11,329 have sadly died. pic.twitter.com/AijH4hfOV1

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 13, 2020