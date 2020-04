Κοροναϊός

Το απόλυτο χάος επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στα σούπερ μάρκετ και τους φούρνους μεγάλων πόλεων της Τουρκίας, καθώς μόλις τρεις ώρες πριν τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για δύο ημέρες σε 31 επαρχίες σε όλη τη χώρα για να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του κοροναϊού.

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν βάσει διαταγής του υπουργείου Εσωτερικών σε 31 επαρχίες σ’ όλη τη χώρα σε μια κλιμάκωση των μέτρων που είχαν ληφθεί μέχρι τώρα, στο πλαίσιο των οποίων οι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 20 και άνω των 65 ετών καλούνταν να μείνουν στο σπίτι.

Εντούτοις, αφού έγινε γνωστή η είδηση, πολλοί άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους και έκαναν «ουρές» για να αγοράσουν τρόφιμα και ποτά στο εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, μιας πόλης 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η τουρκική κυβέρνηση άθελά της ίσως προκάλεσε περαίτερω διασπορά του κοροναϊού, αφού επικράτησε πρωτοφανής συνωστισμών στα καταστήματα τροφίμων.

This is what happens when you announce a 48 hour lockdown three hours before it starts. As if COVID-19 wasn’t a problem enough already, tonight it gets a chance to spread like wildfire in all of the biggest cities of Turkey. pic.twitter.com/hUKvS4zREf — Can Okar (@canokar) April 10, 2020

Με τόσο κόσμο σε «ουρές» στους δρόμους, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που τα πνεύματα οξύνθηκαν και πολίτες έπαιξαν ξύλο δημοσίως.

Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και άλλες μεγάλες πόλεις σε lockdown

Η καραντίνα ισχύει από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής και σε αυτήν περιλαμβάνονται η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, η Σμύρνη, η Αττάλεια και άλλες μεγάλες πόλεις της γείτονος χώρας.

«Καλούμε όλους τους πολίτες που ζουν σ’ αυτές τις 31 επαρχίες να συμμορφωθούν με το lockdown αυτό το σαββατοκύριακο χωρίς πανικό», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της χώρας Φαχρετίν Αλτούν.

Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 10, 2020

Στο μήνυμά του ο Αλτούν κάλεσε τον κόσμο να τηρεί μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στον σύντομο χρόνο μέχρι να τεθεί σε ισχύ το lockdown.

Νωρίτερα χθες, Παρασκευή, πριν ανακοινωθεί το lockdown, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά είχε καλέσει τον κόσμο να αντισταθεί στον πειρασμό να βγει το σαββατοκύριακο από το σπίτι, καθώς ο καιρός ζεσταίνει.

Το «φάουλ» της τουρκικής κυβέρνησης

Η εντελώς αιφνίδια αυτή απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης ανακοινώθηκε μόλις πριν τρεις ώρες από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, από τη στιγμή δηλαδή που θα άρχιζε να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Επίσης, δεν ανακοινώθηκαν αμέσως οι εξαιρέσεις των καταστημάτων που θα λειτουργούσαν παρά το lockdown.

More scenes from Turkey as people rush to shops after a late night curfew announcement for the next 48 hours in dozens of cities. #SOKAĞACIKMAYASAĞI #lockdown #coronavirus pic.twitter.com/s9WCC3G4ec — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) April 10, 2020

Έτσι, οι πολίτες δεν γνώριζαν αν θα παραμείνουν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα το απόλυτο χάος.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την καραντίνα, επικρίνοντας την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να πάρει μία τέτοια απόφαση η οποία προκάλεσε πανικό και σύγχυση.

Mayor of Istanbul, from main opposition party, says he was not informed about last-minute curfew decision, and doesn't know what kind of services they'll be able to provide in Turkey's largest city, criticizes decision taken without cooperation as causing confusion and panic. https://t.co/QIT5keyrOq — Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) April 10, 2020

Οι εξαιρέσεις στο lockdown – Η τουρκική κυβέρνηση θα διανείμει ψωμί στις επαρχίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα το υπουργείο Εσωτερικών, από την απαγόρευση εξαιρούνται τα αρτοπωλεία, τα φαρμακεία και οι εγκαταστάσεις υγείας.

Στρατηγικής σημασίας εταιρείες ενέργειας, εταιρείες διανομής και μερικοί σταθμοί βενζίνης θα συνεχίσουν επίσης να λειτουργούν και όσοι εργάζονται εκεί εξαιρούνται από το lockdown.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διανείμει ψωμί στις 31 επαρχίες που επηρεάζονται από την καραντίνα.

Άγκυρα: Τέλος στις διεθνείς πτήσεις

Η Άγκυρα σταμάτησε επίσης όλες τις διεθνείς πτήσεις, επέβαλε περιορισμούς στα ταξίδια στο εσωτερικό, έκλεισε σχολεία, μπαρ και καφενεία και ανέστειλε τις μαζικές προσευχές.

Όμως ο κόσμος εξακολουθούσε να πηγαίνει στη δουλειά του για να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα.

Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τον κοροναϊό

Οι νεκροί από τον νέο κοροναϊό στην Τουρκία ξεπέρασαν τους χίλιους την Παρασκευή, καθώς ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων 98 ανθρώπων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά είπε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 είναι 47.029.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν έφτασε τους 1.006, ωστόσο την ίδια στιγμή 2.423 ασθενείς ανάρρωσαν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερα από 307.000 διαγνωστικά τεστ στην Τουρκία, όπου το ποσοστό της θνητότητας φτάνει το 2,15%.

Στην Τουρκία παρατηρείται εδώ και αρκετές ημέρες μια επιτάχυνση της επιδημίας, καθώς από τις 4 Απριλίου ανακοινώνονται καθημερινά περισσότερα από 3.000 νέα κρούσματα.