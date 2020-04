Περίοδος καραντίνας, η Ευρωλίγκα έχει σταματήσει και οι παίκτες βρίσκονται στα σπίτια τους, περιμένοντας την πανδημία να κοπάσει για να επιστρέψουν στα αγαπημένα τους παρκέ.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναρρώνει από τον τραυματισμό και πριν τον κοροναϊό χειρουργήθηκε, βάζοντας πλώρη για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Η Ευρωλίγκα από την μεριά της, του ζήτησε να αποκαλύψει ποια είναι τα παιχνίδια που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Και οι απαντήσεις του ήταν οι αναμενόμενες. Οι δύο τελικοί που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό.

Ο Σπανούλης, είπε στον επίσημο λογαριασμό της Ευρωλίγκας: «Τα αγαπημένα μου παιχνίδια στην Ευρωλίγκα ήταν σίγουρα οι τελικοί του 2012 και του 2013.

Ημουν σε δύσκολη θέση για να διαλέξω το αγαπημένο μου παιχνίδι, γιατί τα εφτά με οχτώ χρόνια ήταν πάρα πολλά.

Οπότε έπρεπε να διαλέξω τους δύο τελικούς που κερδίσαμε την Ευρωλίγκα γιατί είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το τρόπαιο. Αυτές είναι οι αναμνήσεις που θα κρατήσω και θα έχω πάντα στο μυαλό μου.

Εγώ μαζί με τους συμπαίκτες μου, με την ομάδα, τους φιλάνθλους μας και οι πρόεδροι που μόνο αυτοί ξέρουν τι περάσαμε για να έχουμε αυτήν την επιτυχία.Πάντα θα θυμάμαι αυτά τα παιχνίδια»

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2020