Και είναι ακόμα η αρχή...

Οι πρώτες 15 μέρες καραντίνας έχουν περάσει και ήδη αυτό φαίνεται και στα social media.

Φωτογραφίες από διακοπές, γιορτές, μπαράκια, παραλίες, συναντήσεις με φίλους κατακλύζουν καθημερινά τη σελίδα μας, καθώς πλέον δεν είναι λίγοι εκείνοι που νοσταλγούν τον παλιό καλό καιρό.

Μαζί με τις αναμνήσεις όμως ήρθαν και οι αστείες χιουμοριστικές φωτογραφίες σχετικά με το πώς θα έχουμε «μεταμορφωθεί» όταν βγούμε από την καραντίνα.

Με τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής να είναι κλειστά, σίγουρα για μερικούς η διαφορά θα είναι εμφανής.

Δείτε λοιπόν πως αισθάνονται μερικοί ήδη τον εαυτό τους πόσο μάλλον μετά από έναν μήνα εγκλεισμού.

March 1 vs March 31 pic.twitter.com/dRbQZOeQRr — ✧Myriam✧ (@Niriall) April 1, 2020

Me on March 1 vs Me on March 31 pic.twitter.com/lxiCg7Zxws — Will D (@wfdelong) April 1, 2020

March 1 vs March 31 pic.twitter.com/w4fUBl2Kp6 — Erik Anderson (@awards_watch) April 1, 2020

Me on March 1 vs. Me on March 31#MarchSadness #March2020 pic.twitter.com/ZAnWExR1gQ — Erin with an eeeeeeee (@erinemaxwell) March 30, 2020