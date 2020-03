Ξενοδοχείο στην πόλη Quanzhou της Κίνας κατέρρευσε και ενώ βρίσκονταν σε αυτό ασθενείς με κορωνοϊό

Δεκάδες είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

