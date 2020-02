Ο Mamba μπορεί να «έφυγε» για πάντα από το Λος Άντζελες, αλλά ο King James είναι εκεί για να συνεχίσει την κληρονομιά του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τίμησε με άλλον έναν τρόπο τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, μιμούμενος μία από τις φάσεις που σημάδεψαν την καριέρα του.

Στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Ρόκετς, ύστερα από ένα κλέψιμο, ο Τζέιμς βγήκε στον αιφνιδιασμό και «κάρφωσε» με το ίδιο στυλ που είχε «καρφώσει» ο Μπράιαντ 19 χρόνια πριν.

Ο επίσημος λογαριασμός των Λος Άντζελες Λέικερς δημιούργησε ένα βίντεο που αποτυπώνει σε παράλληλη κίνηση τα δύο καρφώματα και συνδέει τους δύο αστέρες της ομάδας.

Τον Κόμπι, ο οποίος δε βρίσκεται πια στην Πόλη των Αγγέλων, και τον Λεμπρόν, ο οποίος σηκώνει το φορτίο από εδώ και πέρα.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020