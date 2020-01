Το 2019 ήταν αναμφίβολα η χρονιά του Κιάνου Ριβς και αυτή η μανία αναμένεται να συνεχιστεί τόσο το 2020 – με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου video game «Cyberpunk 2077», της κωμωδίας «Bill and Ted face the music» και του ρόλου του στη νέα ταινία του... Μπομπ Σφουγγαράκη – όσο και το 2021 με το τέταρτο «The Matrix» και το τέταρτο «John Wick».

Στο πλαίσιο της γενικότερης Keanu-mania εντάσσεται και το παρακάτω τρέιλερ, που θέλει τον δημοφιλή ηθοποιό πρωταγωνιστή σε ταινία Star Wars με τίτλο «The Old Republic». Στην ταινία αυτή ο Ριβς θα υποδύεται τον Darth Revan, έναν χαρακτήρα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο video game του 2003 «Knights of the Old Republic». Ο Ρέβαν ξεκίνησε ως ιππότης Τζεντάι για να περάσει στη Σκοτεινή Πλευρά και να γίνει λόρδος Σιθ, πριν ξαναγυρίσει τους Τζεντάι που βρίσκονταν στο χείλος της εξαφάνισης και τους βοηθήσει να ρίξουν την αυτοκρατορία των Σιθ.

Για τη δημιουργία του παραπάνω βίντεο χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από την ταινία του Ριβς «47 Ronin» (όπου το σπαθί των σαμουράι αντικαταστάθηκε με φωτόσπαθο), τη σειρά «The Mandalorian» και διάφορα fan made ταινιάκα (πολύς καλής ποιότητας) που υπάρχουν στο YouTube.