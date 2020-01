Το κάλεσμα που απηύθυναν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη απορρίπτει ο επικεφαλής του Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ.

Οπως ανακοίνωσε, ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης καλωσόρισε την πρωτοβουλία Ρωσίας – Τουρκίας για κατάπαυση του πυρός στη χώρα, ωστόσο τόνισε πως θα συνεχίσει την επίθεση στην Τρίπολη, απορρίπτοντας με αυτό τον τρόπο το αίτημα Ερντογάν – Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση θα γίνει με το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο, αφότου οι τρομοκράτες αφοπλιστούν και συλληφθούν για τα εγκλήματά τους.

General commander of the Libyan Army has officially refused any cease-fire.

And political talk will happen with the democratically elected parliament #HoR after all #militias and #terrorists have been disarmed and arrested for their crimes.

Viva #LNA pic.twitter.com/2oOPx9AiJh

— M.LNA (@LNA2019M) January 9, 2020