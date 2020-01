«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους», δήλωσε σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που έκλεισε τα 17 της χρόνια με αμίμητο στυλ: με μια επτάωρη διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο της Σουηδίας.

Η έφηβη ακτιβίστρια αψήφησε τις άσχημες καιρικές συνθήκες στη γενέτειρά της και συνέχισε την εκστρατεία «Απεργίας για το Κλίμα» που πραγματοποιεί κάθε Παρασκευή.

«Στέκομαι εδώ και απεργώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ως συνήθως… μετά θα πάω στο σπίτι», είπε στο πρακτορείο Reuters η Τούνμπεργκ, την οποία το περιοδικό Time ανακήρυξε «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2019.

«Δεν θα έχουμε τούρτα γενεθλίων, αλλά θα φάμε δείπνο», πρόσθεσε.

Για τη χρονιά που πέρασε, η νεαρή είπε ότι ήταν «παράξενη και γεμάτη από δραστηριότητες, αλλά επίσης ήταν και θαυμάσια επειδή βρήκα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και αυτό που κάνω έχει επίδραση».

Στα 15 της, η Γκρέτα αποφάσισε να μην πηγαίνει στο σχολείο τις Παρασκευές, αλλά εκείνες τις ώρες να διαδηλώνει έξω από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, ζητώντας από την κυβέρνηση της χώρας της να μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων.

Η πρωτοβουλία της ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους και εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα.

Και αυτήν την Παρασκευή, μαθητές σε πολλές χώρες δεν πήγαν στο σχολείο και επέλεξαν να διαδηλώσουν για το κλίμα.

Φυσικά, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν δίστασε να αναδημοσιεύσει στιγμιότυπα από τις σημερινές μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλον τον κόσμο.

We're back on the streets for the first #SchoolStrike4Climate this year. We call upon everyone to join us. Its all about our future. @GretaThunberg @Greenpeace @350 @ClimateStrike @ExtinctionR @Fridays4future @Fridays4FutureU pic.twitter.com/gcwpTmKPRB

Our 55th #FridaysForFuture #schoolstrike4climate today, with me, Ella & Dad at Tuimpan, Isle of Lewis & rest of the team in Ullapool. Ella made a new sign as she is so upset about all the people and animals dying in Australia#AustraliaBushfires @GretaThunberg @Fridays4future pic.twitter.com/WYyQNssO5C

— UllapoolSharkAmbassadorMum (@FinlayPringle) January 3, 2020