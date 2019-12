Λιβύη

Χωρίς έλεος εξελίσσεται η πολεμική σύρραξη στη Λιβύη, μετά την εμπλοκή της Τουρκίας.

Ο στρατάρχης Χαφτάρ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει έλεος απέναντι στους Σύρους τρομοκράτες που έστειλε εναντίον του ο Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη.

Πληροφορίες από την πλευρά των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ αναφέρουν ότι ήδη μαίνονται μάχες με τους Σύρους στην πρωτεύουσα στης χώρας, Τρίπολη.

Οι Σύροι μεταφέρθηκαν στην Τρίπολη ως μια λύση ανάγκης από την πλευρά του Ερντογάν, προκειμένου να φρενάρουν την κατάληψή της από τον Χαφτάρ, ο οποίος πραγματοποιούσε επέλαση τις τελευταίες ημέρες.

Εξ άλλου, ο τούρκος πρόεδρος έχει επισπεύσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την έγκριση της αποστολής τουρκικού στρατού στη Λιβύη.

Ήδη, σήμερα, πρόκειται να συνεδριάσει η Εθνοσυνέλευση με αυτό το θέμα.

Χαφτάρ: Κανένα έλεος στους Σύρους τρομοκράτες

«Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA – του στρατάρχη Χαφτάρ) έδωσε εντολές να μην υπάρξει κανένα έλεος στους Σύρους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία για να πολεμήσουν για τον GNA ( Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας – oι δυνάμεις του Φαγιέζ αλ Σάρατζ)» αναφέρει χαρακτηριστικά ο LNA στον λογαριασμό του στο Twitter.

Στο βίντεο που παρατίθεται ο στρατός του Χαφτάρ αναφέρει ότι υπάρχουν πλάνα από συγκρούσεις με Σύρους στην Τρίπολη.

«Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης πέτυχε να εξοντώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό από Σύρους μισθοφόρους τρομοκράτες» τονίζεται ακόμη.

Σε άλλα βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε ο LNA εμφανίζονται δυνάμεις του Χαφτάρ να προελαύνουν προς την Τρίπολη και να καταλαμβάνουν ένα τεθωρακισμένο όχημα τουρκικής κατασκευής.

The libya National army has succeeded in eliminating a very large number of the #Syrian #mercenaries #terrorists in the Salah AlDin axes and airport road after joining the #GNA #militias and attempted a large counter offensive lead by their #AlQaida #Turkish Syrians but failed. — M.LNA (@LNA2019M) December 30, 2019

More #LNA forces on route to #Tripoli

302nd thunderbolt special forces.

Viva #LNA.

Our river of heros never end, and our resolve is unstoppable.

We will free #libya 🇱🇾 pic.twitter.com/ziCyxYnFNa — M.LNA (@LNA2019M) December 30, 2019

Στη Λιβύη βρίσκονται ήδη οι 300 πρώτοι πιστοί στον Ερντογάν Σύροι μαχητές/ μισθοφόροι για να αγωνιστούν στο πλευρό της κυβέρνησης της Τρίπολης ανέφερε εξάλλου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναμένονται ακόμα 1.000 Σύροι που εκπαιδεύονται σε τουρκικά στρατόπεδα.

Εξάλλου, ο στρατάρχης Χαφτάρ συναντήθηκε την Κυριακή με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι.

Σύμφωνα με τον LNA, συζήτησαν «τις επιπτώσεις της απειλής του κράτους της Τουρκίας που έστειλε τρομοκράτες στη Λιβύη».

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν υποστήριξε ότι η Αίγυπτος εγκρίνει την τουρκολιβυκή συμφωνία για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.