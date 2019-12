Οι Τούρκοι αντί να ρίξουν τους τόνους στον διπλωματικό «πόλεμο» με την Ελλάδα μετά την απόφασή τους να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη με απώτερο στόχο την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων συνεχίζουν στην τακτική των προκλήσεων.

Λίγες ώρες μετά την αδιανόητη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητήσει ότι το Καστελόριζο έχει υφαλοκρηπίδα, οι Τούρκοι συνεχίζουν να «διαφημίζουν» τη συμφωνία με τη Λιβύη φέρνοντας στο φως ένα νέο προκλητικό χάρτη.

Όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα sigmalive.com σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης Çağatay Erciyes, Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δημοσίευσε χάρτη με σημεία της «οριοθέτησης».

Τα σημεία που αναφέρονται στον χάρτη του tweet ως «εξωτερικά όρια στην Ανατολική Μεσόγειο» είναι τα εξής:

A-Β: «Συμφωνία Τουρκίας-ΤΔΒΚ 2011»

C-D-E: «Μέση γραμμή μεταξύ ενδοχώρας Αιγύπτου-Τουρκίας»

E-F: «Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης».

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması

Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between 🇪🇬&🇹🇷 mainlands

(E-F)🇹🇷-🇱🇾Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) December 2, 2019