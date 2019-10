Από το Βιετνάμ -και όχι από την Κίνα, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό- φαίνεται πως κατάγονται οι περισσότεροι από τους νεκρούς στο φορτηγό της φρίκης στο Έσσεξ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή ΜΜΕ, 25 από τους 39 νεκρούς είναι βιετναμέζοι, με τους συγγενείς τους να υποστηρίζουν ότι αρκετοί από αυτούς ταξίδευαν στη Βρετανία προκειμένου να εργαστούν σε nail salons.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως οι ίδιες οικογένειες αναφέρουν πως έχουν ήδη δεχθεί επισκέψεις από μέλη εγκληματικών ομάδων που θέλουν να τους επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν για το ταξίδι του θανάτου.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες για τον τρόπο δράσης των των δουλεμπόρων από την Κίνα που φέρεται να πρωταγωνιστούν σε αυτό το φονικό εμπόριο ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι Snakeheads, όπως είναι το όνομα της κινεζικής σπείρας που φέρεται να έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ταξίδι του θανάτου των 39 ανθρώπων, χρησιμοποιεί μια εφαρμογή στα social media με την ονομασία «ΜοΜο» που προσομοιάζει στο Tinder υποσχόμενη «100% ασφαλές ταξίδι».

Όπως αποκάλυψε το in.gr, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ισχυρή παρουσία στην χώρα μας, κυρίως την περίοδο 1998-2007, της κινέζικης εγκληματικής οργάνωσης “Snakeheads” –όπως κι άλλων ομάδων της κινέζικης μαφίας- που εμφανίζεται αρχικά να σχετίζεται με την τραγωδία στο Εσσεξ με τον ασφυκτικό θάνατο 39 Κινέζων αλλά και Βιετναμέζων μεταναστών, διέθετε η ΕΛΑΣ.

Μάλιστα κάθε χρόνο εκείνη τη περίοδο εντοπίζονταν περίπου 450-500 Κινέζοι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα ( ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε περίπου 100-150 τα τελευταία χρόνια) ενώ συλλαμβάνονταν 10 – 20 Κινέζοι δουλέμποροι, μέλη των κυκλωμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρχαν αναφορές ότι το πολυεθνικό δίκτυο των δουλεμπόρων είχε προσβάσεις ή αλλοίωνε έγγραφα του Προξενείου της Ελλάδας στο Χογκ Κογκ.

Κι είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια πόλη διέμενε η 70χρονη αρχηγός της συμμορίας με το ψευδωνυμο «αδελφή Πίγκ» η οποία απεβίωσε το 2014 σε φυλακή των ΗΠΑ όπου είχε καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης 35χρόνων.+

Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι μαρτυρίες Βιετναμέζων για συγγενείς τους για τους οποίους φοβούνται ότι βρίσκονταν στο φονικό κοντέινερ.

Ανάμεσά τους φέρεται να είναι η 19χρονη Άννα Μπούι Τι Νουνγκ η οποία φέρεται να πλήρωσε περισσότερα από 10.000 δολάρια για να ταξιδέψει μέχρι τη Βρετανία. Οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι η 19χρονη αρχικά ταξίδεψε στην Κίνα και από εκεί στη Γερμανία και το Βέλγιο όπου επιβιβάστηκε στο κοντέινερ της φρίκης.

«Δεν είχε τα προσόντα για μια καλή δουλειά με καλό μισθό. Το να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να στέλνει από εκεί χρήματα ήταν η μόνη της επιλογή» δήλωσε ο θείος της 19χρονης.

Ανάμεσα στα φερόμενα ως θύματα είναι και ο 20χρονος Νγκιέν Ντιν Λουόνγκ, ο πατέρας του οποίου λέει ότι ο γιος του τον ενημέρωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Βρετανία από τη Γαλλία όπου διέμενε παράνομα από το 2018.

Ο 20χρονος είχε πει στον πατέρα του, επίσης, ότι θα έδινε ένα ποσό της τάξης των 14.000 δολαρίων για το ταξίδι αυτό. Ο τραγικός πατέρας, όμως, πριν από μερικές ημέρες έλαβε ένα μήνυμα από έναν Βιετναμέζο που του έγραφε «έχε κουράγιο, κάτι αναπάντεχο συνέβη».

Ένα άλλο από τα φερόμενα θύματα είναι ο Νγκιέν Ντιν Του ο οποίος πριν από μερικούς μήνες ζήτησε από τη γυναίκα του να τον βοηθήσει προκειμένου να συγκεντρώσουν ένα πόσό της τάξης των 14.000 δολαρίων για να ταξιδέψει από τη Γερμανία στη Βρετανία. Ο Ντιν Του εργαζόταν παράνομα στη Ρουμανία και τη Γερμανία.

«Έχασα την επαφή μαζί του στις 21 Οκτωβρίου. Έχω ένα μεγάλο χρέος να πληρώσω, δεν έχω καμία ελπίδα» δήλωσε η γυναίκα του. Ο πατέρας του δήλωσε ότι συγγενείς του που βρίσκονται στη Βρετανία προγραμμάτιζαν να τον παραλάβουν από το φονικό κοντέινερ.

Ο 28χρονος Βο Νκοκ Ναμ κάλεσε την σύζυγό του την περασμένη Τρίτη για να της πει ότι είναι σε ένα φορτηγό με προορισμό τη Βρετανία. Ο πατέρας δύο παιδιών της ζήτησε να τηλεφωνήσει στους γονείς της και να τους ζητήσει να προσευχηθούν για τον ίδιο.

Στο κοντέινερ του θανάτου φέρονται επίσης να βρίσκονταν και δύο ξαδέρφια ηλικίας 33 ετών με την θεία τους να αναρτά φωτογραφίες των Χουνγκ Νγκιέν και Χόανγκ Βαν Τιέπ στα social media ελπίζοντας ότι θα βρεθούν ζωντανοί

Στο μεταξύ, το απόγευμα του Σαββάτου οι βρετανικές Αρχές απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες για διάπραξη 39 ανθρωποκτονιών κατά του οδηγού του φορτηγού που μετέφερε το κοντέινερ-ψυγείο.

Ο 25χρονος Μο Ρόμπινσον είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή ως ύποπτος, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του- ήταν εκείνος που είχε ενημερώσει τις αρχές για το μακάβριο περιεχόμενο στο φορτηγό.

Ο ίδιος κατηγορείται, επίσης, για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ανθρώπων, συνωμοσία για υποστήριξη παράνομης μετανάστευσης και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Μο Ρόμπινσον αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Essex Police says 25-year-old Maurice Robinson has been charged with 39 counts of manslaughter and conspiracy to traffic people after the bodies of 39 people were found in a lorry container in Thurrock earlier this week

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) October 26, 2019