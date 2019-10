Νεκρός είναι, μετά από έφοδο στη βορειοανατολική Συρία, ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Κατά τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και ABC, τα οποία επικαλούνται υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ο Αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση χθες Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο αλ Μπανγκντάντι.

Το CNN πρόσθεσε εξάλλου ότι τώρα διεξάγονται τεστ προκειμένου να επιβεβαιωθεί επισήμως ότι ο νεκρός είναι όντως ο αλ Μπανγκντάντι, ο οποίος, όπως μεταδίδει το ABC, πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε.

Το Πεντάγωνο έχει προς το παρόν αρνηθεί να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση στις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, που γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1971, είναι χαλίφης του Ισλαμικού Κράτους, με καταγωγή από την Σαμάρα του Ιράκ.

Είχε συλληφθεί από τους Αμερικανούς το 2004. Η σύντομη κράτηση του, το 2004, στην ιρακινή φυλακή Μπούκα θα αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας. Αμέσως μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, το 2003, ίδρυσε μια μικρή τζιχαντιστική ομάδα, όμως τον Φεβρουάριο του 2004 συνελήφθη και φυλακίστηκε. Η Μπούκα, μια τεράστια φυλακή όπου κρατούνταν μαζί αξιωματούχοι του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν και μέλη σουνιτικών εξτρεμιστικών οργανώσεων, θα αποκτήσει το προσωνύμιο «Πανεπιστήμιο του Τζιχάντ». Σιγά-σιγά, «όλοι αντιλήφθηκαν ότι αυτός ο ήσυχος τύπος ήταν ικανότατος στη στρατηγική».

Αφού αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, ορκίστηκε πίστη στον Άμπου Μούσαμπ αλ Ζαρκάουι, τον επικεφαλής μιας σουνιτικής αντάρτικης ομάδας, παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Έγινε ο «έμπιστος» του Άμπου Όμαρ αλ Μπαγκντάντι, ενός από τους διαδόχους του Ζαρκάουι, και όταν εκείνος σκοτώθηκε το 2010 άλλαξε το όνομά του σε «Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι». Το «Αμπου Μπακρ» παρέπεμπε ευθέως στον πρώτο χαλίφη διάδοχο του προφήτη Μωάμεθ.

Προσέλκυσε στις τάξεις της οργάνωσής του πρώην αξιωματικούς του ιρακινού καθεστώτος που τον βοήθησαν να μετατρέψει τους αντάρτες σε πραγματική ένοπλη οργάνωση. Επωφελούμενοι από τον εμφύλιο στη Συρία, οι μαχητές του εγκαθίστανται στη χώρα αυτή το 2013. Ακολουθεί μια επιχείρηση-αστραπή στο Ιράκ, τον Ιούνιο του 2014, όταν καταφέρνουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το ένα τρίτο των εδαφών της χώρας και τη Μοσούλη.

Η ανάπτυξη του Ισλαμικού κράτους στην Συρία τον έφερε σε ανταγωνισμό με το Συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, την οργάνωση Άλ Νούσρα. Στην συνέχεια η Αλ Κάιντα ζήτησε από τον Αλ Μπαγκντάντι να περιορίσει την δράση του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ, έτσι εκείνος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να αποκηρυχθεί τον Φεβρουάριο του 2014.

Από τις 4 Οκτωβρίου 2011, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κατατάξει τον αλ-Μπαγκντάντι στη λίστα της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγεί στην αιχμαλωσία του ή το θάνατό του.

Στις αρχές του Ιουλίου του 2014, με ένα ηχογραφημένο μήνυμα, ο αλ-Μπαγκντάντι είχε καλέσει τους απανταχού Μουσουλμάνους να γίνουν «πρωταθλητές στην θρησκεία του Αλλάχ» και στον ιερό πόλεμο, καθώς και να μεταναστεύσουν στο Ισλαμικό Κράτος, το οποίο χαρακτήρισε ως «Σπίτι του Ισλάμ».

Σε νέο μήνυμά του τον Μάιο του 2015 ο Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι καλούσε τους μουσουλμάνους να ενταχθούν στο «χαλιφάτο» και να διεξάγουν ιερό πόλεμο στις χώρες τους. «Το Ισλάμ δεν ήταν ποτέ θρησκεία της ειρήνης. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του πολέμου», είχε υποστηρίξει τότε.

Στις 11 Ιουλίου του 2017, το Ισλαμικό κράτος επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας είχε ειδοποιήσει το Ισλαμικό κράτος για επίθεση του ρώσικου στρατού από αέρος εναντίον του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκνάντι.

Ο θάνατος του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκνταντί δεν επιβεβαιώνεται με επίσημα στοιχεία καθώς το αμερικανικό κράτος δεν αποδέχτηκε ποτέ το ενδεχόμενο του θανάτου.

Με ένα ηχητικό απόσπασμα με τη φωνή του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 28/9/2017 σε ένα προπαγανδιστικό μέσο που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση, ο Μπαγκντάντι επανεμφανίστηκε έπειτα από έναν χρόνο.

Η επόμενη εμφάνισή του ήταν το 2019, όταν με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, έκανε την εμφάνισή του σε βίντεο για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο.

Η ημερομηνία κατά την οποία γυρίστηκε το βίντεο δεν είναι γνωστή, ωστόσο ο αλ Μπαγκντάντι δηλώνει ότι η «μάχη για τη Μπαγούζ έχει τώρα τελειώσει», αναφερόμενος στο τελευταίο προπύργιο της εξτρεμιστικής οργάνωσης στην ανατολική Συρία, που έπεσε την 23η Μαρτίου του 2019.

URGENT: #ISIS Caliph Abu Bakr Al-Baghdadi in a new video appearance after his first video in 2014. pic.twitter.com/fbdQ0veVwE

— Edward (@DonKlericuzio) April 29, 2019