Συνελήφθη, για ακόμα μία φορά, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα κατά τη διάρκεια μιας εν εξελίξει διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή στην Ουάσιγκτον. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη της, μαζί ήταν και ο συνάδελφός της Τεντ Ντάνσον.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χάννα Τζούελ της Washington Post, το οποίο έδειχνε τον Ντάνσον με χειροπέδες, να κρατείται από την αστυνομία έξω από το Καπιτόλιο.

