Ένα παιδί 4 ετών σκοτώθηκε στις ταραχές που ξέσπασαν στη Χιλή κι οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, μετά την έναρξη των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας τη 18η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το αγοράκι όπως κι ένας άνδρας έχασαν χθες τη ζωή τους, όταν ένας οδηγός, σε κατάσταση μέθης, έπεσε με το όχημά του πάνω σε μια ομάδα διαδηλωτών, ενώ ένας άλλος άνθρωπος πέθανε, αφού δέχθηκε, σύμφωνα με τους οικείους του, χτυπήματα από αστυνομικούς, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Ουμπίλα.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 15 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιώματων (INDH), εκτός των 18 νεκρών, στις ταραχές έχουν τραυματιστεί 269 άνθρωποι και οι αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου 1.900 συλλήψεις.

