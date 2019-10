H απόφαση του προέδρου της Βουλής, Τζον Μπέρκοου, για το Brexit, με την οποία απορρίφθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων το αίτημα της κυβέρνησης να υπάρξει τη Δευτέρα ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης, στην οποία κατέληξε ο Μπόρις Τζόνσον την προηγούμενη εβδομάδα, συνιστά μία ακόμη ανατροπή στο σήριαλ του Brexit, 40 μήνες μετά τη διενέργεια του σχετικού δημοψηφίσματος.

Μένουν μόλις εννέα ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ και όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία ή άτακτο Brexit, έξοδος την προκαθορισμένη ημερομηνία ή νέα παράταση στο δράμα, Brexit με απόφαση της Βουλή των Κοινοτήτων ή νέες εκλογές και ενδεχομένως δημοψήφισμα είναι τα πιθανά σενάρια.

Ο Μπόρις Τζόνσον παρά την ήττα του στο κοινοβούλιο το Σάββατο δοκίμασε την τύχη του για δεύτερη φορά, καταθέτοντας την ίδια συμφωνία προς ψήφιση, παρόλο που γνώριζε πως υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μη γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Βρετανοί αναλυτές τονίζουν πως ήταν μια άσκοπη ενέργεια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια ακόμη ήττα για τον Τζόνσον.

BREAKING: Commons Speaker John Bercow blocks a bid for a 'meaningful vote' on @BorisJohnson's #Brexit deal today.

"Today's circumstances are the same in substance as Saturday's," he says.

Follow live updates here 👉 https://t.co/OeTiFMEYVD pic.twitter.com/jRW1PoRtGV

— Sky News (@SkyNews) October 21, 2019