Ο Μίλος Τεόντοσιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Λιθουανία και το μέγεθος της ζημιάς αποδείχθηκε πολύ μεγάλο.

Ο Σέρβος σόκαρε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του αλλά και τους ανθρώπους της Βίρτους Μπολόνια που τον είδαν να αποχωρεί με πρόβλημα στο πόδι.

Την Κυριακή (11/8) η σερβική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι ο Τεόντοσιτς ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Μετά τις πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο γιατρός της εθνικής Σερβίας, Ντράγκαν Ραντοβάνοβιτς, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του:

«Ο Τεόντοσιτς υπέστη νέο τραυματισμό στο πέλμα. Θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει το πόδι του και θα κινηθούμε ανάλογα, ξέροντας περισσότερες λεπτομέρειες».

Σύμφωνα με το Sportando, ο πολύπειρος γκαρντ θα επιστρέψει εντός των επόμενων ημερών στην Μπολόνια ώστε να αρχίσει τη θεραπεία υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ της Βίρτους.

Έτσι θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε το σχετικό tweet:

Milos Teodosic is expected to arrive in Bologna in the next few days to continue rehabilitation of his foot injury, a source told me and @andregrossi13.

Teodosic will miss FIBA Basketball World Cup.

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 11, 2019