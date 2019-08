Απίστευτα πράγματα από τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας τενίστας διαπρέπει στο Citi Open της Ουάσιγκτον, τουρνουά κατηγορίας ATP 500. Συνεχίζοντας την καλή του παράδοση, έφτασε όπως και πέρσι άλλωστε, στα ημιτελικά του εν λόγω τουρνουά και συνέχισε απτόητος για να εκπληρώσει το… πεπρωμένο του. Να φτάσει στο Νο.1 του κόσμου!Για να το καταφέρει αυτό, επιβλήθηκε με 2-0 σετ (7-5, 6-0) του Μπενουά Περ. Η αναμέτρηση διήρκεσε 74’ αλλά ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο σετ, όταν ο Γάλλος ξεκίνησε δυνατά με μπρέικ και άντεξε μέχρι το 4-4. Από εκεί και πέρα, ο Στέφανος έκανε ένα σημαντικό μπρέικ και πήρε τελικά το σετ με 7-5. Στο δεύτερο σετ υπήρχε μόνο ο Τσιτσιπάς που δεν άφησε τον 30χρονο αντίπαλό του να πάρει ανάσα και επικράτησε… διαδικαστικά με 6-0 στα γκέιμ.

Η νίκη αυτή ήταν ιστορική για τον 21χρονο τενίστα, καθώς ανέβηκε στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Προσπέρασε τους Σβέρεφ και Νισικόρι και πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από την αφρόκρεμα του αθλήματος και τους Τζόκοβιτς, Ναδάλ, Φέντερερ και Τιμ κατά σειρά, ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σημείο της καριέρας του έως τώρα.

TsitsiFAST 👟@StefTsitsipas eases past Benoit Paire 7-5 6-0 to book his spot in the @CitiOpen semi-finals. #CO19 pic.twitter.com/1wwqvV11Gn

— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019