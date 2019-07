Ένα αλλιώτικο σουβενίρ αποφάσισε να πάρει μαζί του στο Τέξας ένας άνδρας από το Κουβέιτ.

Συγκεκριμένα, ο επιβάτης νομίζοντας πως μπορεί να περάσει άνετα με τον εκτοξευτήρα πυραύλων από το αεροδρόμιο, έκανε τσεκ ιν προκειμένου να μπει στον χώρο των αποσκευών του.

Ωστόσο κατά τον έλεγχο η ασφάλεια του αεροδρομίου κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά με τις αποσκευές του.

Όταν λοιπόν του ζήτησαν να ανοίξει την τσάντα του, ο άνδρας παρουσίασε τον εκτοξευτήρα ως ένα απλό, συνηθισμένο σουβενίρ που είχε φέρει μαζί του από το Κουβέιτ.

Ο εκτοξευτήρας κατασχέθηκε αμέσως στο διεθνές αεροδρόμιο Baltimore-Washington (BWI), ενώ από την πλευρά του ο κάτοχος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.,

«Ο Τεξανός είχε φέρει ένα σουβενίρ από το Κουβέιτ. Μάλλον έπρεπε να ψωνίσει κανένα μπρελόκ!», σχολίασε με φλεγματικό χιούμορ η υπηρεσία μέσω Twitter.

Η TSA εξήγησε πως ο άνδρας ανέφερε στους άνδρες της ασφάλειας του αεροδρομίου ότι είναι στρατιωτικός εν ενεργεία.

«Ευτυχώς, το όπλο δεν λειτουργούσε. Κατασχέθηκε και παραδόθηκε στην πυροσβεστική», πρόσθεσε η υπηρεσία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει ακόμη πως επετράπη στον επιβάτη να επιβιβαστεί στην πτήση του. Με βάση τις φωτογραφίες που διένειμε η TSA, το όπλο είναι εκτοξευτήρας πυραύλων Griffin—«όπλο ακριβείας που προκαλεί ελάχιστες παράπλευρες απώλειες», υπερηφανεύεται η κατασκευάστριά του Raytheon.

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG

— TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019