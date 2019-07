Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ράφα Μιρ στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον επόμενο χρόνο.

Ο νεαρός επιθετικός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική της πατρίδας του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 21.

Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Βαλένθια και αποκτήθηκε από τη Γουλβς τον Γενάρη του 2018. Πέρασε την περσινή χρονιά στη Λας Πάλμας ξανά ως δανεικός, έχοντας 30 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με 7 γκολ και 1 ασίστ.

Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως είναι χαρούμενος για το ότι θα αγωνιστεί στη Νότινχαμ και ανυπομονεί να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες.

