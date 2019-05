Σε Ρωσία, Καναδά, ΗΠΑ

H θλιβερή επέτειος από τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας των Ποντίων συγκινεί και θα συγκινεί για πάντα. Οι εκδηλώσεις μνήμης όλον αυτόν τον καιρό έδειξαν ότι ο ποντιακός, κι όχι μόνο, ελληνισμός, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχάσει το έγκλημα, τη δολοφονία 353 χιλιάδων ανθρώπων και τον ξεριζωμό χιλιάδων άλλων.

Και οι εκδηλώσεις αυτές δεν έγιναν μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Ετσι, με την ευκαιρία της επετείου από την έναρξη της δεύτερης φάσης της Ποντιακής Γενοκτονίας, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.Ε., του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης προσκλήθηκε και συμμετείχε από τις 17-19 Μαΐου 2019, στις εκδηλώσεις μνήμης που οργάνωσε ο τοπικός σύλλογος Ελλήνων του Ενσιτουκί της Ρωσίας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ,ελληνικές κοινότητες και την ομοσπονδία Ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας.

Στις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από επτά χιλιάδες Έλληνες και φιλέλληνες, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που ήταν χορηγία των κατοίκων της πόλης, της Ομοσπονδίας Ελληνικών κοινοτήτων και Ελλήνων οικονομικών παραγόντων.

Για την σημασία της ημέρας μνήμης μίλησαν ο πρ. Πρωθυπουργός, Ελληνικής καταγωγής, κ. Βλαδίμηρος Καϊσεφ, ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στο Νοβοροσίσκ κ. Στυλιανός Γαβριήλ και ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.Ε. κ. Χαράλαμπος Αποστολίδης.

Πράξεις Γενοκτονίας

Ο πρόεδρος μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και τόνισε ότι όλα τα μέχρι τώρα εκατοντάδες στοιχεία των ξένων διπλωματικών αρχών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπως αποφαίνεται από το 2007 και η «Διεθνής ένωσης μελετητών των Γενοκτονιών», επιβεβαιώνουν ότι τα όσα συνέβησαν την περίοδο (1914-1922) σε βάρος των Ελληνικών πληθυσμών του Πόντου αποτελούν πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την σχετική απόφαση του 1948 του Ο.Η.Ε.

Σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε μαζί με τον εκπρόσωπο του ΠΑ.Σ.Π.Ε στη Ρωσία νομικό και επιχειρηματία κ. Ντένη Λεωνίδη και με άλλους πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες ,συζήτησε για τα θέματα των Ελλήνων της Ρωσίας και των συγγενών τους που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και αναζήτησαν τρόπους για την προώθηση στην Ρωσική Δούμα, του σχετικού αιτήματος που εδώ και τρία χρόνια έχει καταθέσει υπόψη της το ΠΑ.Σ.Π.Ε. για την αναγνώριση της Ποντιακής γενοκτονίας .

Και στον Καναδά

Παράλληλα το ΠΑ.Σ.Π.Ε. συμμετείχε με τον αντιπρόεδρο του κ. Κώστα Τσιλφίδη και την υπεύθυνη για τον Καναδά κ. Γιώτα Αμανατίδου ως συν διοργανωτής στο διήμερο συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο, που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο στις 17-18 Μαΐου 2019 ,για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και την προώθηση της διδασκαλίας της στη μέση εκπαίδευση στο Οντάριο, σύμφωνα με το:

Bill 97, «An Act to proclaim the month of April as Genocide Awareness, Education, Condemnation and Prevention Month».

Κεντρικός Ομιλητής των εκδηλώσεων ήταν ο κ. ιστορικός και συγγραφέας Στέφανος Τανιμανίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑ.Σ.Π.Ε. και επίτιμος Προέδρος της Π.Ο.Π.Σ.

Η εισήγησή του που έφερε θετικά αποτελέσματα, ήταν ανοιχτή στο κοινό, είχε ως θέμα:

«Όσο παραμένει η μνήμη ζωντανή δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες».

Ο ομιλητής ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο.

Ο κ. Στέφανος Τανιμανίδης μεταξύ άλλων τόνισε ότι το θέμα της Διεθνούς προβολής για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου , αποτελεί κατ’ εξοχήν πολιτικό θέμα και υποχρέωση των εκάστοτε Ελληνικών κυβερνήσεων, που προκύπτει και από την ψήφιση του σχετικού με την ημέρα μνήμης νομοσχεδίου, που υπερψήφισε το 1994, ύστερα από εισήγηση το Ανδρέα Παπανδρέου το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δυστυχώς με ευθύνη των εκάστοτε ηγεσιών των πολιτικών σχηματισμών στην Ελλάδα, έχει καθυστερήσει η προώθησή του, εδώ και 25 χρόνια,.

Ο ρόλος των Ποντιακών οργανώσεων, παρά τις φιλότιμες και ανιδιοτελείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Δ.Σ τους σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ,σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, λόγω και της σημερινής ανεπάρκειας των ηγεσιών τους που διαγκωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία των οργανώσεων τους, με τις ενέργειές τους υπηρετούν την πολυδιάσπαση του χώρου για την εξυπηρέτηση προσωπικών και άλλων φιλοδοξιών και δυστυχώς αδυνατούν να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν ακόμη και σε αυτό το κορυφαίο για όλους μας θέμα, μόνον επικουρικός και ενισχυτικός μπορεί και πρέπει να είναι προς τις εκάστοτε Ελληνικές κυβερνήσεις.

Βασικό αίτημα

Τέλος ανέφερε ότι το αίτημα – πρόταση του ΠΑ.Σ.Π.Ε. για την ίδρυση διακομματικής μόνιμης επιτροπής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, έγινε δεκτό και κατατέθηκε στο προεδρείο της Βουλής από την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Φώφη Γεννηματά και ότι αναμένει , τις θετικές αντιδράσεις και των άλλων Δημοκρατικών κομμάτων του Ε. Κ. για την υιοθέτηση και άμεση υλοποίηση της πρότασης.

Κατά την παραμονή του στο Τορόντο και την Νέα Υόρκη , μεταξύ άλλων είχε διαδοχικές συναντήσεις με το Γερουσιαστή κ. Leo Housako, το Βουλευτή του Οντάριο κ. Αri Babikian, την κ. Helen Bacopanos ,π. Αντιπρόεδρο της Καναδικής Βουλής, με τον κ. π. Βουλευτή και νυν Δημοτικό Σύμβουλο του Τορόντο Δημήτρη Καρύγιαννη και τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Δρ. Θεόδωρο Χαλάτση και μέλη του Δ.Σ. του.





Τον εκδότη της ελληνικής εφημερίδας του Τορόντο κ. Αθανάσιο Κουρτέση , τον πρόεδρο της «Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο» κ. Χρήστο Κοτσαμοϊκίδη και στελέχη του ποντιακού Ελληνισμού, όπως τον επίτιμο πρόεδρο της Αδελφότητας Τορόντο κ. Νίκο Χριστοφορίδη, τα πρ. μέλη των Δ.Σ. της Ποντιακής Ομοσπονδίας και της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο Γιάννη Χαϊτα , Τάσο Ισχυρόπουλο, κ. Πελαγία Αδαμίδη ,τον π. Πρόεδρο του συλλόγου Ποντίων Μόντρεαλ κ Κώστα Δανιηλίδη, τον πρ. Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ποντίων Η.Π.Α. Καναδά κ. Κώστα Κοτσαλίδη κ.αλ., με τους οποίους συζήτησε εκτενώς και για το θέμα της από κοινού προσπάθειας

Διεθνοποίησης της γενοκτονίας των Ελλήνων του πόντου σε συνεργασία και με το «Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο» και προγραμμάτισαν χρονικά, τις προτεινόμενες μεθόδους διεθνοποίησης και προώθησης της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Κοινοβούλιο του Καναδά στο άμεσο μέλλον.

Διακομματική Επιτροπή

Στην πολύωρη συνάντηση με το Γενικό Πρόξενο στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, συζήτησαν εκτενώς τις δράσεις του ΠΑ.Σ.Π.Ε. με το Κογκρέσο και άλλους οργανισμούς, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας στον Καναδά, καθώς και τη δημιουργία της διακομματικής επιτροπής.Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής διάλεξης για το κοινό, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ο κ. πρόξενος με περισσή ειλικρίνεια ανέπτυξε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει στο μέλλον, για το εν λόγω ζήτημα.

Το ΠΑ.Σ.Π.Ε. Καναδά, τίμησε με αναμνηστική πλακέτα τον κ. Άρη Μπαμπίκιαν για την κατάθεση της πρότασης αναγνώρισης, την οποία απέδωσε ο πρώτος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού και νυν Γεν. Γραμματέας της «Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο», κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π.Ε. Καναδά κ. Κώστα Τσιλφίδη.

Κατά την παραμονή του στην Νέα Υόρκη ,είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συζητήσει σε φιλικό και πατριωτικό κλίμα, εκτενώς θέματα του ποντιακού Ελληνισμού με τον π. Πρόεδρο της «Ομοσπονδίας Ποντίων Η.Π.Α Καναδά», Δρ. Πάνος Σταυριανίδης και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», καθηγητή κ. Χαράλαμπο Βασιλειάδη.

Ακόμα ένα μικρό βήμα προστέθηκε στο θετικό έργο των στελεχών του ΠΑ.Σ.Π.Ε. κ. Χαράλαμπου Αποστολίδη και κ. Στέφανου Τανιμανίδη, όχι μόνο στην προώθηση και Διεθνοποίηση της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας αλλά και στην οργάνωση και συντονισμό όλων των φορέων υπό το πρίσμα της ανάδειξης της Ιστορίας και του πλούσιου Ελληνοποντιακού πολιτισμού.

Και στα σχολεία

Η Αναγνώριση της Γενοκτονίας μας, η εισαγωγή της ιστορίας μας στο εκπαιδευτικό σύστημα του Καναδά που κατατέθηκε με πρόταση του Κογκρέσο σε συνεργασία με το ΠΑ.Σ.Π.Ε. , (BILL 97 στην Βουλή του Οντάριο), η αναγνώριση από την UNESCO της προσπάθειας που κάνουμε για τη διατήρηση της αρχαίας διαλέκτου μας, η ανάδειξη των ιερών μας μονών, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη και αξιοποίηση του ρόλου του «ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά» της Ν.Υ. των κειμηλίων και της λαϊκής μας παράδοσης, είναι μερικές μόνο από τις κοινές μας δράσεις που υποστηρίζει ένθερμα και έμπρακτα.

Η παρουσία του ΠΑ.Σ.Π.Ε. στις εκδηλώσεις μνήμης στο Εσιντουκί της Ρωσίας και στο συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο στο Τορόντο ,σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς ήτανε η συνέχιση των προσπαθειών που ξεκίνησαν με την υποστήριξη σειράς στελεχών του οργανωμένου ποντιακού χώρου από όλο τον κόσμο ,από το 1998, για τη Διεθνοποίηση της Αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας.