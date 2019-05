Στην επίθεση αγνώστων εναντίον της οικίας του με μπογιές και καπνογόνο τα ξημερώματα αναφέρθηκε με σημερινή του ανάρτηση ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

«Καλημέρα. Πρωινό ξύπνημα με έναν ακόμη παιδιάστικο βανδαλισμό έξω από την οικία μου. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τις ελληνικές Αρχές ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όπως ορίζει ο νόμος. Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Πάιατ

US Ambassador #Pyatt condemns paint attack as “childish vandalism,” says he will continue to work with #Greece authorities to punish the culprits according to law. “Destruction of property is not peaceful protest,” he tweets https://t.co/MsUOFtrg74

