«Give me kotero and take me the soul»

Τις διακοπές… χαλάρωσης και ξεκούρασης του Αλέξη Τσίπρα σε υπερπολυτελές σκάφος σχολιάζει με νέο σκίτσο ο Αρκάς.

Τις διακοπές… χαλάρωσης και ξεκούρασης του Αλέξη Τσίπρα σε υπερπολυτελές σκάφος σχολιάζει με νέο σκίτσο ο Αρκάς. «Δώστε μου κότερα και πάρτε μου την ψυχή» λέει στο πρώτο σκίτσο, με τα γνωστά – autotranslate- αγγλικά του ο «μικρός πρωθυπουργός» της γνωστής σειράς των παιδικών χρόνων. Στο δεύτερο σκίτσο το πρότυπο του Αλέξη Τσίπρα, ο Τσε Γκεβάρα, τον οποίο είχε και κάδρο στο γραφείο του, εμφανίζεται χωρίς την γνωστή τραγιάσκα, αλλά με ένα ναυτικό καπελάκι.



