Παλικάρι @nicholasscarvelis πέτυχε φετινό ρεκόρ με 20,34 στη δεύτερη βολή του στον προκριματικό της σφαιροβολίας, επίδοση ικανή να τον στείλει στον τελικό #glasgow2019