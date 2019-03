Τον αντίπαλό του στον τελικό του τουρνουά που διεξάγεται στο Ντουμπάι έμαθε πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνας τενίστας το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00 θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ τον Μπόρνα Τσόριτς (6-2, 6-2). Ο Ελβετός «μαέστρος» ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του 22χρονου Κροάτη, ο οποίος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να φανεί ανταγωνιστικός.

Ο Βασιλιάς με μπρέικ σε καθοριστικά σημεία έφτασε σε μία πολύ εύκολη νίκη και πλέον στρέφει το βλέμμα του στον αυριανό μεγάλο τελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά. O Φέντερερ, ο οποίος χρειάστηκε μόλις 67 λεπτά για να κερδίσει τον Τσόριτς, προκρίθηκε για 10η φορά στον τελικό του Ντουμπάι, ενώ αυτός θα είναι ο 152ος τελικός για τον Ελβετό, ο οποίος θα διεκδικήσει τον 100ο τίτλο στην καριέρα του.

Well played, maestro! @rogerfederer in scintillating form as he beats Borna Coric 6-2 6-2

Next up, @StefTsitsipas in the #DDFTennis final 👏💪 pic.twitter.com/UUr0WC1Izp

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019