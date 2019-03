Μετά τον πρόσφατο θρίαμβό του στο Οπεν 13 της Μασσαλίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει μία ακόμη κούπα!

Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Ελληνας πρωταθλητής επικράτησε του Γάλλου Γκαέλ Μονφίς με 2-1 σετ (4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)) και πέρασε στον τελικό του 500άρι τουρνουά που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, με αυτή την ιστορική νίκη, ο τεράστιος Στέφανος εξασφάλισε θέση στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά στην καριέρα του! Μια ακόμα τεράστια επιτυχία για τον 20χρονο τενίστα, που συνεχίζει να κάνει περήφανους όλους τους Ελληνες!

Στον τελικό ο «Τσιτσιφάστ» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπόρνα Τσόριτς – Ρότζερ Φέντερερ, ματς που αρχίζει σε λίγη ώρα. Υπενθυμίζουνε ότι ο Στέφανος είχε αντιμετωπίσει τον Ελβετό «μαέστρο» και στο πρόσφατο Αυστραλιανό Οπεν, με τον Βασιλιά να υποκλίνεται στο ταλέντο και τη σπουδαία κλάση του συμπατριώτη μας.

Το σημερινό παιχνίδι με τον Γκαέλ Μονφίλς ήταν μια πραγματική μάχη… χαρακωμάτων. Ο Στέφανος με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την κατάκτηση του τουρνουά στη Μασσαλία και τις σπουδαίες νίκες που πέτυχε στους πρώτους γύρους του τουρνουά στο Ντουμπάι, μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε γρήγορα με 3-0 σετ. Ο Γάλλος, ωστόσο, αντέδρασε και με 5 σερί γκέιμς έκανε το 5-3. Ο Τσιτσιπάς μείωσε προσωρινά σε 5-4, αλλά ο Μονφίλς πήρε το γκέιμ και με 6-4 έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Ελληνας τενίστας τα έδωσε όλα στο κορτ και παρά το γεγονός ότι δέχθηκε μπρέικ μόλις στο τρίτο γκέιμ (1-2), κατάφερε να φέρει τούμπα το σετ. Ο Στέφανος απάντησε στο μπρέικ του Γάλλου (3-3) και το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν ανώτερος, έπαιξε με καρδιά και πάθος και με 7-4 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, δεν δέχθηκαν κανένα μπρέικ και το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί μίλησε η κλάση του Στέφανου, με τον Ελληνα τενίστα με μίνι μπρέικ να κάνει το 3-1. Λίγο αργότερα προηγήθηκε με 4-2 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Παρά την πίεση του Μονφίλς, ο Τσιτσιπάς άντεξε και με 7-4 πήρε μια σπουδαία νίκη.

Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της διοργάνωσης, με τον Φέντερερ αυτή την ώρα να αντιμετωπίζει τον επικίνδυνο Μπόρνα Τσόριτς.

Δείτε το βίντεο με το match point του Στέφανου:

Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10 👏#DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019