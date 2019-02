Η πανεπιστημιακή κλινική Keio του Τόκιο ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ένα βρέφος, το οποίο όταν γεννήθηκε ζύγιζε 268 γραμμάρια, πήρε εξιτήριο από την μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών έπειτα από πέντε μήνες όταν το βάρος του έφθασε τα 3,2 κιλά και είναι καλά στην υγεία του.

Το αγοράκι από το Τόκιο γεννήθηκε με καισαρική τομή τον Αύγουστο στην 22η εβδομάδα της κύησης καθώς δεν αναπτυσσόταν και οι γιατροί έκριναν ότι κινδύνευε η ζωή του.

Το βρέφος ήταν τόσο μικρό όταν γεννήθηκε ώστε χωρούσε στις παλάμες ενός ενήλικα. Αλλά στη συνέχεια εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του νοσοκομείου και οι γιατροί κατάφεραν να ρυθμίσουν την σίτισή του και τα αναπνευστικά του προβλήματα. Έτσι άρχισε να αναπτύσσεται σταθερά και κατάφερε να θηλάσει.

Την περασμένη Τετάρτη αναχώρησε από το νοσοκομείο, δύο μήνες μετά την ημερομηνία που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να πάρει εξιτήριο.

Βρέφη που γεννιούνται με βάρος μικρότερο των 1.000 γραμμαρίων συνήθως κινδυνεύουν από καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν δυσκολία στην αναπνοή ή παθαίνουν σοβαρές λοιμώδεις ασθένειες επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί τα όργανά τους.

Το ποσοστό επιβίωσης τόσο πρόωρων βρεφών στην Ιαπωνία και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες έχει ανέλθει σχεδόν στο 90% τα τελευταία χρόνια. Αλλά το ποσοστό αυτό μειώνεται ραγδαία για βρέφη–ειδικά αγόρια–που γεννιούνται μικρότερα από 300 γραμμάρια.

Μέχρι σήμερα ποτέ ένα αγοράκι που γεννιέται τόσο μικρό δεν έχει πάρει εξιτήριο από το μαιευτήριο χωρίς να έχει προβλήματα υγείας.

