Τα γέλια των συμμετεχόντων προκάλεσε ο επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Σαρμ ελ Σέιχ, που διεξαγόταν η σύνοδος Κορυφής ΕΕ και Αραβικού Συνδέσμου, απάντησε στην κλήση της γυναίκας του που το καλούσε στο κινητό.

Την ώρα της ομιλίας του ακούστηκε ξαφνικά ένας ήχος. Σαν να μην τρέχει τίποτα, ο επικεφαλής της Κομισιόν έβγαλε από την τσέπη το κινητό του για να δει ποιος τον καλεί. Ήταν η σύζυγός του. Κλείνει το τηλέφωνο και συνεχίζει την ομιλία του. Όμως η σύζυγός του επιμένει. Της το ξανακλείνει. Το περιστατικό σημειώθηκε για μία ακόμη φορά και τότε ο Γιούνκερ απάντησε στην κλήση, ψιθύρισε δύο λογάκια και στη συνέχεια απολογήθηκε στο κοινό χαμογελώντας.

«Είναι ο συνήθης ύποπτος: η γυναίκα μου», είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνέχισε την ομιλία του

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.

"It was the usual suspect... my wife!", he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW

— Philip Sime (@PhilipSime) February 25, 2019