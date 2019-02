Οι οπαδοί των Starwars θα μπορούν επιτέλους να μονομαχούν με πραγματικά φωτόσπαθα.

Η ομοσπονδία ξιφασκίας της Γαλλίας αναγνώρισε τη μονομαχία με φωτόσπαθα ως επίσημο άθλημα.

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα πραγματοποιήθηκε το πρώτο εθνικό τουρνουά φωτόσπαθου στο Beaumont-sur-Oise στο Παρίσι.

In France, the Force is strong with lightsaber dueling pic.twitter.com/ShwXb5cZ2H

— John Leicester (@johnleicester) February 18, 2019