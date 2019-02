Ανάρτηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ΝΔ στηρίζει πλήρως τον Γκουαϊδο ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο και ζητά άμεσες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα. Ελπίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ σε αυτό το θέμα και θα σταματήσει να προσβάλλει τη χώρα μας» έγραψε στο twitter ο πρόεδρος της ΝΔ.

.@neademokratia fully supports @jguaido as the legitimate interim president and calls for immediate presidential elections in #Venezuela. I hope Mr. Tsipras will align himself with the EU on this issue and stop embarrassing our country.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 4, 2019