Very proud with my jumping at Boston. I have been sick all week and haven’t been able to do anything the last few days. I was able to put a couple of great jumps together and make 4.71m but was too drained for the bigger heights. Flying to Europe tomorrow and hoping to be feeling better before @indoormeetingkarlsruhe Ειμαι ιδιαίτερα χαρούμενη με την σημερινή μου εμφάνιση καθώς έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με ένα κρύωμα την τελευταία βδομάδα και δεν έχω καταφέρει να κάνω προπόνηση. Ξεκίνησα με καλά άλματα αλλά δεν είχαν την ενέργεια να κάνω το ίδιο στα μεγαλύτερα ύψη. Αύριο ταξιδεύουμε προς Ευρώπη και ελπίζουμε να αισθάνομαι καλύτερα πριν τον επόμενο αγώνα 🤞🏽#nike #stoiximangr #ibank #toyota #tempur #seventeen #lorvenn