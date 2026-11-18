Το τρίτο μεγάλο δίκτυο των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν που είχε στόχο – την τελευταία διετία – να προχωρήσει σε αιματηρές επιθέσεις στην Ελλάδα, εξαρθρώθηκε έπειτα από έρευνες της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ., με τους εκπροσώπους των ελληνικών αλλά και διεθνών Αρχών ασφαλείας να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις διαρκείς στρατολογήσεις ποινικών (κυρίως μεταφορείς ναρκωτικών) από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων ή αντιφρονούντων του καθεστώτος.

Στόχος του δικτύου φέρεται να ήταν ένας 64χρονος Ισραηλινός, στέλεχος εταιρείας που ασχολείται με αμυντικά συστήματα, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και από το 1988 εργάσθηκε σε διάφορες εταιρείες στη χώρα μας.

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Οπως προέκυψε από τις έρευνες παρακολουθείτο για πολλούς μήνες στα γραφεία της εταιρείας όπου εργαζόταν, στο σπίτι του αλλά και σε άλλα μέρη που σύχναζε από έναν 35χρονο Σκοπιανό, μέλος του «ιρανικού κυκλώματος», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων και σωματικές βλάβες.

Ο 35χρονος είχε έλθει αρκετές φορές στη χώρα μας και είχε απελαθεί στις 12 Νοεμβρίου (μέσω Ευζώνων), έπειτα από προσχηματικό έλεγχο των Αρχών ασφαλείας σε περιοχή της Β. Ελλάδος. Ηταν υπό διαρκή παρακολούθηση από πράκτορες της ΕΥΠ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε ταξιδέψει και στο Ντουμπάι όπου συναντούσε τους ιρανούς στρατολόγους του.

Ο Σκοπιανός προετοίμαζε το έδαφος για τη δολοφονική επίθεση, έχοντας συνεργασία με τέσσερις ομοεθνείς του ηλικίας περίπου 20-25 ετών που είχαν επίσης κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών και απόπειρες δολοφονίας και οι οποίοι επρόκειτο τις επόμενες ημέρες να έρχονταν στην Ελλάδα ώστε να υλοποιήσουν τον εγκληματικό σχεδιασμό τους.

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Ο «βαρόνος ναρκωτικών»

Ως συντονιστής του δικτύου προσδιορίζεται ένας ιρανικής καταγωγής καταζητούμενος «βαρόνος ναρκωτικών» που δραστηριοποιείτο επί σειρά ετών στην Τουρκία και για τον οποίο υπήρχαν αναφορές ότι σχετιζόταν και με τούρκους πολιτικούς ή και ότι ήταν πληροφοριοδότης διωκτικών Αρχών. Το όνομά του είχε αναφερθεί και στην υπόθεση μεταφοράς – το 2014 στην Ελευσίνα – 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor-1».

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από δύο δράστες η 19χρονη κόρη του και ο 23χρονος οδηγός του, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου 2014 δολοφονήθηκαν δύο νεαροί Τούρκοι, πράξη που αποδόθηκε σε εκδίκηση για τη δολοφονία της κόρης του.

Ο συγκεκριμένος ναρκέμπορος είχε δώσει μυστική κατάθεση με το κωδικό όνομα «Ζυγός» ενώπιον του γνωστού τούρκου εισαγγελέα Ζεκέρια Οζ, ο οποίος ερευνούσε το σκάνδαλο «Εργκένεκον». Πρόκειται για την περιώνυμη έρευνα που είχε ξεκινήσει ύστερα από ένα τροχαίο δυστύχημα στο Σουσουρλούκ το 1996, όταν οι νεκροί επιβαίνοντες στο ίδιο όχημα διαπιστώθηκε ότι ήταν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της τουρκικής αστυνομίας και αρχιμαφιόζοι. Ο ίδιος καταζητείται επίσης από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού, το 2024, δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και για επιθέσεις κατά ιρανών αντιφρονούντων με τη βοήθεια μελών της γνωστής συμμορίας μοτοσικλετιστών «Αγγελοι της Κόλασης».

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Συντονιστικό ρόλο στο συγκεκριμένο τρίτο ιρανικό δίκτυο είχε και ένα ακόμη άτομο ιρανικής καταγωγής, που φέρεται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης, έχοντας επιπλέον επαφή με τους επίδοξους σκοπιανούς εκτελεστές και επίσης μετέβαινε σε Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σημειώνεται τέλος ότι, χθες, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χρίστοφσκι δήλωσε ότι εντοπίστηκε δίκτυο ατόμων με διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία. Ο Χρίστοφσκι ανέφερε ότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου εννέα έως δέκα μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχουν πληροφορίες πως το δίκτυο προετοίμαζε επιθέσεις στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας.