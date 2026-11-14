Ο θαυμαστός ψηφιακός κόσμος των big tech και της τεχνητής νοημοσύνης δεν παύει να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πάνω που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το (κάθε άλλο παρά ασυνήθιστο σε αυτό το επίπεδο) ερωτικό και κατασκοπικό σκάνδαλο που πλήττει τη Nvidia και το μέχρι προχθές αφεντικό της Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στην «κόντρα» Αμερικανών και Κινέζων, ήρθε το «κραχ» στα συστήματα της Microsoft σε πολλές περιοχές του κόσμου για να στρέψει την προσοχή μας αλλού.

Κι όλα αυτά, λίγο μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, που πυροδότησε ένα μαζικό κύμα πωλήσεων μετοχών του κλάδου, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι έχει έρθει η ώρα να σκάσει η «φούσκα».

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Ειδικά για τη Microsoft, πάντως, η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως με τα λογισμικά της (365 Outlook, Teams και Copilot), το πρόβλημα που εκδηλώθηκε αργά την Πέμπτη, ενώ συνεχιζόταν και χθες, έπληξε πάνω από 70 χώρες και εκατομμύρια χρήστες, ιδιώτες, επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες, τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές, ακόμη και τα χρηματιστήρια, όπως ανέφερε η Euronext. Οι ακριβείς συνέπειες, δε, θα υπολογιστούν μόλις λήξει ο συναγερμός – αν και ήδη αρκετοί, ανάμεσά τους και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, κάνουν λόγο για ζημιές αρκετών δισ. δολαρίων. Η εταιρεία αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως η κατάσταση είναι σοβαρή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι προσπάθειες για αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών «δεν προχωρούσαν όπως αναμενόταν». Η ίδια, ωστόσο, διευκρίνιζε ότι, με βάση τουλάχιστον τα ως χθες διαθέσιμα στοιχεία, τα συστήματά της δεν είχαν πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης – αφήνοντας να εννοηθεί ότι, πιθανότατα, υπήρξε κάποιας μορφής υπερφόρτωση των servers της, καθώς αρκετοί διακομιστές κατέστησαν «απροσδόκητα μη διαθέσιμοι», επιβαρύνοντας το υπόλοιπο δίκτυο.

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Δυσφορία και αντιδράσεις

Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, δεν απέφυγε τις αντιδράσεις και τα δυσμενή σχόλια. Οπως αυτό που έκανε ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτώντας ουσιαστικά από τη Microsoft και όλους τους παρόχους να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν ή, έστω, να αντιμετωπίζονται ταχύτατα παρόμοια περιστατικά.

Το συγκεκριμένο «κρασάρισμα», σε κάθε περίπτωση, μπορεί να αποδειχθεί μεγάλος πονοκέφαλος για τον όμιλο που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς πριν από σχεδόν μισό αιώνα και ο οποίος σήμερα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως με βάση την κεφαλαιοποίησή του (κάπου 3,9 τρισ. δολάρια, πριν από την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης στη Wall Street). «Η μεγαλύτερη ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο στο σύστημα 365 φέτος, κάτι που σημαίνει πως εάν αρχίσει να εμφανίζεται επαναλαμβανόμενο πρόβλημα αξιοπιστίας, κάθε τμήμα που είναι αρμόδιο για τις επικοινωνίες θα έχει έναν λόγο για να κάνει δεύτερες σκέψεις προτού αναθέσει στον πάροχο αυτό ακόμη μεγαλύτερο μέρος τους», σημείωσε στο Reuters ειδικός αναλυτής.

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Το σίγουρο είναι ότι μόλις αποκατασταθούν τα συστήματα της Microsoft το ενδιαφέρον θα στραφεί εκ νέου σε όσα συμβαίνουν στη Nvidia, τον «βασιλιά» των μικροεπεξεργαστών που αποτελούν την «καρδιά» της ΑΙ. Εκεί, όπως όλα δείχνουν, τα ερωτήματα που εγείρονται μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στην αποπομπή του Χουάνγκ είναι πολλά και δεν αγγίζουν μόνο τον ίδιο. Αφορούν τόσο την πολιτική σκηνή, φτάνοντας στον Λευκό Οίκο και τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος δέχεται ήδη πυκνά πυρά, όσο και τον κόσμο των big tech, καθώς αρκετοί διαπιστώνουν τώρα ότι τα αφεντικά του δρούσαν επί χρόνια πλήρως ανεξέλεγκτα, στο όνομα του ανταγωνισμού και της ανεμπόδιστης επιχειρηματικότητας.

Ολα αυτά, δηλαδή, που αποτελούν βούτυρο στο ψωμί όλων των μυστικών υπηρεσιών, Ανατολής και Δύσης.