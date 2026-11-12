Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Αναπάντητα ερωτήματα παρά τις δικαιολογίες – 14 αθλήτριες ζητούν μεταγραφή

Νέα ερωτήματα ανακύπτουν μετά την αποκάλυψη ότι η κόρη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, φέρεται να συμμετείχε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, την ώρα που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι η κόρη του δεν έκανε ποτέ χρήση του συγκεκριμένου προνομίου.

Το κλίμα στο Μαξίμου παραμένει βαρύ για τον υφυπουργό, παρά τις δικαιολογίες του, αν και έως χθες το βράδυ δεν είχαν προκριθεί αποφάσεις «εν θερμώ», μπροστά και στην έντονη πίεση της αντιπολίτευσης που δείχνει τον δρόμο της αποπομπής του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Tελική απόφαση για τη διαχείριση του θέματος προδιαγράφεται ότι θα ληφθεί σήμερα– προφανώς προτού ο υφυπουργός αναχωρήσει για τη Λάρισα, όπου έχει προγραμματισμένη ομιλία στην ετήσια συνέλευση των μελών Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA και αφορά την ένταξη της τότε 17χρονης σε ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν, η νεαρή εμφανίστηκε ξαφνικά στις υποχρεώσεις του συλλόγου, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική σχέση με το άθλημα, ενώ φέρεται να μην παρακολουθούσε προπονήσεις και να μην είχε συμμετοχή σε αγώνες.

Αποκαλυπτική ήταν η μαρτυρία του προπονητή, ο οποίος επιβεβαίωσε ρητώς τα παραπάνω, ενώ, όπως υποστήριξε, για να συμπεριληφθεί η κόρη τού υφυπουργού στην αποστολή αναγκάστηκε να αφήσει δύο άλλες αθλήτριες εκτός. Αποκάλυψε, δε, ότι του είχε μεταφερθεί πως επρόκειτο για κόρη υπουργού που «θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο». Αντίστοιχες καταγγελίες διατύπωσαν και γονείς αθλητριών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αναγραφή μιας αθλήτριας στα φύλλα αγώνων σε συγκεκριμένο αριθμό αναμετρήσεων αρκούσε για την κατοχύρωση πρόσθετης μοριοδότησης 10%, χωρίς να απαιτείται πραγματικός χρόνος συμμετοχής. Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να συμπεριλήφθηκε στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων, αποκτώντας το σχετικό δικαίωμα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάθος τριετίας, εις βάρος παιδιών που το δικαιούνταν.

Από την κυβερνητική πλευρά, ο Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσε (Παραπολιτικά fm) ότι «το θέμα διερευνάται» εσωτερικά, ενώ ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης (μιλώντας στον ΑΝΤ1) απέρριψε όλες τις αιτιάσεις. Υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια, με δελτίο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και ότι αγωνίστηκε κανονικά σε αγώνες, ανάλογα με τις επιλογές του προπονητή. Αρνήθηκε επίσης ότι άσκησε πιέσεις για την ένταξή της ή ότι υποσχέθηκε οικονομική ενίσχυση στον σύλλογο.

Διαφήμιση

Ανέφερε, επίσης, ότι η κόρη του δεν χρησιμοποίησε ποτέ την πρόσθετη μοριοδότηση και εισήχθη στο τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές, ενώ σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. «Ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν;» διερωτήθηκε, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις για δημοσιεύματα που θεωρεί συκοφαντικά.

14 αθλήτριες ζητούν μεταγραφή

Από το ρεπορτάζ προκύπτουν, ωστόσο, συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί χρειάστηκε να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον δεν υπήρχε πρόθεση αξιοποίησης των μορίων και γιατί η νεαρή ταξίδευε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για τις υποχρεώσεις μιας ομάδας στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είχε ουσιαστική παρουσία.

Στο μεταξύ 14 αθλήτριες ζητούν να αποχωρήσουν με μεταγραφή, ενώ τα σχετικά αιτήματα έχουν οδηγηθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, το υπουργείο Παιδείας είχε προαναγγείλει την επανεξέταση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης, αναγνωρίζοντας τη βασιμότητα καταγγελιών για χειραγώγηση σχολικών πρωταθλημάτων και εικονική φοίτηση αθλητών σε ιδιωτικά σχολεία.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Για την αντιπολίτευση, εξάλλου, η προσπάθεια του υφυπουργού Ανάπτυξης αναδεικνύει ένα μείζον θεσμικό, ηθικό και νομικό ζήτημα. «Οι απαντήσεις του στις καταγγελίες εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της ΝΔ. Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες», ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΕΛΑΣ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός «οφείλει άμεσα να τον στείλει στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα».