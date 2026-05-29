Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν η ΑΕΚ φέτος έχει ένα ήρεμο και άνετο καλοκαίρι χάρη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι επίσημες υποχρεώσεις της θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Αυγούστου ενώ οι κινήσεις που χρειάζεται για την ενίσχυσή της είναι λιγότερες σχετικά με τους αντιπάλους της.

Λίγες και καλές προσθήκες που θα της αλλάξουν επίπεδο χρειάζεται ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην απαιτητική χρονιά που έρχεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πέρα από τις μεταγραφές, μέσα στο καλοκαίρι οι Κιτρινόμαυροι θα ήθελαν ιδανικά να έχουν τελειώσει και με κάποιες άλλες υποθέσεις που αφορούν σε ανανεώσεις συμβολαίων που μπαίνουν στον τελευταίο τους χρόνο.

Μία τέτοια είναι αυτή του Ορμπελίν Πινέδα τον οποίο και θέλει η ΑΕΚ να κρατήσει για περισσότερα χρόνια στο ρόστερ της. Δεν αναμένεται, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει άμεσα αυτή η ιστορία καθώς οι όποιες εξελίξεις θα μετατεθούν πιθανότατα για μετά το Μουντιάλ.

Η Ενωση έχει δείξει στην πλευρά του πως τον θέλει, εκείνος και η οικογένειά του περνούν πολύ καλά στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και το οικονομικό. Στα 30 του χρόνια ο διεθνής άσος θέλει ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο και αν μη τι άλλο το δικαιούται με όσα έχει προσφέρει στην ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα στο Μεξικό έχουν αρχίσει τα δημοσιεύματα για τη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος δεδομένα θα τον ήθελε στη νέα του ομάδα. Αν δεν καταβληθεί βέβαια η ρήτρα των οκτώ εκατ. ευρώ που προβλέπεται για ομάδες από τη Νότια Αμερική, η Ενωση δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσει για την παραχώρησή του με οποιοδήποτε άλλο ποσό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της ΑΕΚ και αν θα φτάνει στα επίπεδα του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς (κοντά στα δύο εκατ. ευρώ) ώστε να δούμε και τη στάση του Πινέδα.

Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που θα ήθελε να ανανεώσει η Ενωση είναι ο σέρβος φορ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην πατρίδα του ο 28χρονος επιθετικός δεν έκρυψε ότι το περιβάλλον είναι εξαιρετικό για εκείνον και πως του αρέσουν όσα βιώνει στην Ελλάδα και την ΑΕΚ.

Οι Κιτρινόμαυροι θα επιδιώξουν να τον κρατήσουν για περισσότερα χρόνια και με ακόμα καλύτερες απολαβές, με το κλειδί εδώ να είναι η διαβεβαίωση πως δεν θα του κλείσουν τον δρόμο αν έρθει κάποια ομάδα από καλύτερο πρωτάθλημα ή με περισσότερα χρήματα και τον δελεάσει.

Εξάλλου είναι σε πολύ καλή ηλικία ακόμη κι έστω κι αν πια δεν μπορεί να παίξει σε ομάδες επιπέδου Ρεάλ και Μίλαν, θα μπορούσε να απασχολήσει συλλόγους χαμηλότερου επιπέδου από κορυφαία πρωταθλήματα.

Πέρα από τους δύο ποδοσφαιριστές και οι Νίκολιτς, Ριμπάλτα είναι σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα για τον προπονητή αναφέρουν στην πατρίδα του πως έχει ήδη πρόταση από την ΑΕΚ για συμβόλαιο ως το 2028. Οι δυο τους πηγαίνουν κατά κάποιον τρόπο πακέτο, οπότε δεν θα ήταν έκπληξη αν οι εξελίξεις «τρέξουν» γρήγορα και ανανεώσουν πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία.

Σε συνέντευξή του ο Ριμπάλτα εξάλλου είναι παραδεχτεί πως είναι στις προτεραιότητες της Ενωσης η επέκταση της συνεργασίας με τον Νίκολιτς ο οποίος από την πλευρά του είχε μιλήσει με αποθεωτικά λόγια για όλους στην ομάδα.

Στο μεταξύ, με το σλόγκαν «ο δρόμος του νικητή» η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε χθες τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι ενώ από τις 24 Ιουνίου μέχρι και τις 23 Ιουλίου η πώληση θα είναι ελεύθερη.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα διαρκείας για πρωτάθλημα και Κύπελλο είναι στις ίδιες τιμές με πέρσι ενώ όσοι τα προμηθευτούν θα έχουν προτεραιότητα να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τέλος, η ΠΑΕ προχώρησε σε ΑΜΚ ύψους 2,75 εκατ. ευρώ ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο.