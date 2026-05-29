Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) κατατέθηκε χθες στον Αρειο Πάγο, μαζί με τις 300 πρώτες υπογραφές πολιτών που στηρίζουν την προσπάθεια – όμως ο συμβολισμός με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το νέο κόμμα ήταν η παρουσία της συνταξιούχου δικαστή και επίτιμης αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Μαρίας Λεπενιώτη.

Η ανώτατη δικαστική λειτουργός είναι ταυτισμένη με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου που έκρινε πρωτόδικα πως το νεοναζιστικό μόρφωμα ήταν το προκάλυμμα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Εχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Λεπενιώτη αφυπηρέτησε και αυτή τη φορά πέρασε την είσοδο του Αρείου Πάγου στο πλευρό του Τσίπρα – όπως όλα δείχνουν, η υπογραφή της Λεπενιώτη είναι μια εξ αυτών που παραδόθηκαν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη. «Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Ελληνες από το εξωτερικό, Ελληνες της διασποράς», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας πολύ συγκινητικό το γεγονός πως από τις πρώτες ώρες χιλιάδες πολίτες μπαίνουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα για να υπογράψουν κι εκείνοι.

«Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι κι αισιόδοξοι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας, είμαστε χαρούμενοι όπως είπα διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση», τόνισε στη δήλωσή του. «Η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», σχολίασε για την παρουσία της Λεπενιώτη, που δίνει και μια πρόγευση των προσώπων που το επιτελείο της ΕΛΑΣ θέλει να παρουσιάσει το ερχόμενο διάστημα – καθώς κομματικά όργανα δεν υπάρχουν, αυτές οι πρώτες παρουσίες είναι αυτές που δίνουν και τον συμβολισμό.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν ήδη υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές που έχουν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα, όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, πρόσωπα που εντάχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην προσπάθεια, όπως ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλη του Ινστιτούτου που επέλεξαν να ασχοληθούν και με την ΕΛΑΣ, αλλά επίσης τοπικοί επιχειρηματίες και αυτοδιοικητικοί. Το επόμενο που θα κληθούν να διαχειριστούν στην ΕΛΑΣ είναι η σχέση με όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ αποστασιοποιηθούν από τα κόμματά τους το επόμενο διάστημα, καθώς ακόμα και σήμερα αναμένεται η ανεξαρτητοποίηση τουλάχιστον πέντε βουλευτών της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων ο Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αιχμές κατά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σε επίπεδο πολιτικό, στην πρώτη γραμμή της μάχης έχουν μπει η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και οι τέσσερις αναπληρωτές της – δείχνοντας και τις προθέσεις της ΕΛΑΣ σε ζητήματα συνεργασιών και απέναντι στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις: «Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων», ανέφερε η Κουφονικολάκου (στο Mega) σχετικά με όσα έχουν ακουστεί για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ. «Ιδίως για τον κύριο Γεωργιάδη, θα επιμείνω να μας φέρει τον φάκελο με τα 530 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του και σε τράπεζες και να μας πει και τι πλάνο αποπληρωμής υπάρχει», σχολίασε. «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία “δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα”, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης», ανέφερε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.