Οι παρατηρήσεις του Χάρη Δούκα για την τουριστική πίεση που δέχεται η Αθήνα δεν άρεσαν στην αρμόδια υπουργό. Ετσι, ξεκίνησε το beef ανάμεσά τους. Πάντως, όσο εύκολο στόχο κι αν θεωρούν οι νεοδημοκράτες τον δήμαρχο Αθηναίων, δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τα επιχειρήματά τους. Γιατί κανένας κάτοικος ευρωπαϊκής πόλης που κατακλύζεται από τον υπερτουρισμό δεν βλέπει με καλό μάτι τις επιπτώσεις που αυτός έχει στην καθημερινότητά του – και τελικά, κανένας τουρίστας δεν θα θέλει να πηγαίνει κάπου που δεν νιώθει ευπρόσδεκτος.

Εργαλεία

«Η πραξικοπηματική υπέρβαση της δικαστικής απόφασης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε διατελέσει αν. επόπτης της ΕΥΠ την περίοδο των υποκλοπών έχει ερμηνεία: ο Νίξον της Ελλάδας έχει περισσότερα εργαλεία από τον πραγματικό Νίξον». Το απόσπασμα από τη δήλωση της Ολγας Γεροβασίλη είναι ενδεικτικό του αντιπολιτευτικού κλίματος. Δείχνει, δηλαδή, πως ακόμη κι όταν μπαίνουν στο αρχείο οι δικαστικές υποθέσεις, δεν κλείνουν τα δύσκολα πολιτικά μέτωπα.

Βουλευτές

Στα έδρανα της πλειοψηφίας ανησυχούν για την ιδέα που έπεσε περί μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Και δεν μπορούν να το κρύψουν. Ας πούμε, η γαλάζια εθνομητέρα Καρδίτσας, Ασημίνα Σκόνδρα, είπε σε τοπικό ραδιόφωνο της εκλογικής της περιφέρειας πως «οι 300 πρέπει να γίνουν 500» γιατί «η καλύτερη δημοκρατία είναι η πιο αντιπροσωπευτική δημοκρατία». Για να παραφράσω λίγο τον Τσόρτσιλ: το καλύτερο επιχείρημα εναντίον της δημοκρατίας είναι μια συζήτηση πέντε λεπτών με τον μέσο βουλευτή.

Παρεξήγηση

Σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη, οι συνάδελφοί της στη νεοδημοκρατική ΚΟ έχουν παρεξηγήσει το άρθρο του Σκέρτσου. Τον υπερασπίστηκε ανοιχτά, μάλιστα, αναφέροντας «είναι ένας εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε όλοι όταν έχουμε ερωτήσεις και θέλουμε στοιχεία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπως όλοι οι υπόλοιποι από εμάς δικαιούται να έχει τη γνώμη του». Μεταξύ μας, πάντως, είναι πιο εύκολο να προκαλέσεις την παραίτηση του Λαζαρίδη παρά να πετύχεις την αποδαιμονοποίηση του υπουργού Επικρατείας.