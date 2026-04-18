Εκανε εντύπωση σε πολλούς το πώς η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκλεισε την Μπαρτσελόνα από τη συνέχεια του Τσάμπιονς Λιγκ. Το έκανε δε με έναν τρόπο που θυμίζει σε όλους πόσο σκληραγωγημένοι είναι οι ποδοσφαιριστές του Σιμεόνε. Από το 2011 και δώθε στον πάγκο της Ατλέτικο ο Τσόλο, ένας μαχητής στον χώρο της μεσαίας γραμμής με την Αργεντινή κατά το παρελθόν, έχει φτιάξει ένα σύνολο που του μοιάζει τόσο πολύ λες και έχουμε φωτοτυπία. Ασυμβίβαστοι όλοι με την ιδέα της ήττας. Χωρίς τα τεχνικά προσόντα άλλων ομάδων. Βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά γιατί κάτι πρέπει να προτάξουν από την ώρα που φανερά υπολείπονται σε δυνατότητες. Και πάνω από όλα, ο Σιμεόνε καταφέρνει να παίρνει από όλους το μάξιμουμ γιατί πολύ απλά οι πάντες σκίζονται για τον προπονητή τους.

Ο Γκριεζμάν στα 35 του δεν διανύει μια δεύτερη νεότητα και θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί κάτι τέτοιο. Διαθέτει, ωστόσο, την απαιτούμενη πείρα και την περίπου μία (ή και λίγο παραπάνω) ώρα αγώνα που πατά στο γρασίδι, φροντίζει να εμπνέει όλους τους συμπαίκτες του. Ο δε Σάρλοθ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, αυτή η αλλαγή-γούρι του Σιμεόνε, μοιάζει με παίκτη-αποκάλυψη και με επιθετικό που ξεκλειδώνει άμυνες.

Στο Καμπ Νου, μπήκε στο 60′ αντί του Λούκμαν και 10′ μετά τρύπωσε στην άμυνα της Μπάρτσα και από κοντά σημείωσε το 0-2. Στη ρεβάνς της Μαδρίτης, πήρε στο 76′ τη θέση του Γκριεζμάν και 3′ αργότερα υπήρξε ξανά ο καταλύτης για τη σπουδαία πρόκριση. Δέχθηκε την πάσα και το μαρκάρισμα του Ερικ Γκαρσία. Επεσε ο ηλικίας 30 ετών Νορβηγός και ο Σιμεόνε έκανε σαν τρελός στον πάγκο του φωνάζοντας για κάρτα. Εννοούσε κόκκινη. Χρειάστηκε το VAR για να βγει η κόκκινη στον Γκαρσία και είναι αλήθεια πως επρόκειτο για «γκρίζα ζώνη».

Εκεί, ο ρέφερι κάνει ό,τι θέλει καθώς ούτε ξεκάθαρα κάτοχος της μπάλας ήταν ο στράικερ ούτε μπορεί να ειπωθεί πως ήταν φάτσα με τα δίχτυα. Ο γάλλος ρέφερι Τουρπέν, όμως, αποφάσισε κόκκινη, άρα αποβολή και ξανά με παίκτη παραπάνω η Ατλέτικο όπως ακριβώς και στο πρώτο ματς αυτού του ζευγαριού. Δεν το λες και λίγο σε δύο ματς με τους Μπλαουγκράνα να τους βρίσκεις με 10 παίκτες στο μεγαλύτερο διάστημα.

Ετσι γράφτηκε η ιστορία. Με τους ήρωες του Σιμεόνε να πανηγυρίζουν και την Μπαρτσελόνα να νιώθει, ίσως όχι άδικα, πως την αδίκησαν ή πως δεν είχε τις καλύτερες δυνατές διαιτησίες στην προημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά ο Τουρπέν αυτός είναι. Και μολονότι πολλοί λένε πως δεν έδειξε κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Ατλέτικο σε ένα ματς γεμάτο φάουλ, παρά μόνο «κιτρίνισε» τον Γκάβι, ας σκεφθούμε πως ο Γάλλος με τέτοιον τρόπο σφυρίζει. Προ ολίγων εβδομάδων, για παράδειγμα, σε ματς «ζωής ή θανάτου», στο Βοσνία – Ιταλία, σε ένα 90λεπτο έδειξε μόνο δύο κίτρινες κάρτες (πέρα από την κόκκινη στoν Ιταλό Μπαστόνι). Για το ματς της περασμένης Τρίτης, ήταν αυτός που (θα) ήθελε ο Σιμεόνε.