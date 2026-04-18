Ο μύθος λέει πως η ιστορία πίσω από την περίφημη «Οποιος έχει αντίρρηση γι’ αυτόν τον γάμο, ας μιλήσει τώρα ή ας σωπάσει για πάντα» ατάκα των ιερέων στην κορύφωση του μυστηρίου – που σίγουρα κάποια στιγμή είδες στο σινεμά –, έχει τις ρίζες της στον Μεσαίωνα.

Προφανώς ήταν δύσκολο εκείνα τα χρόνια να φτάσουν από τη μια πόλη στην άλλη τα μαντάτα της ένωσης δύο ανθρώπων. Για να διασφαλιστεί λοιπόν ότι ο γαμπρός ή η νύφη δεν παντρεύονταν πολλούς συντρόφους ή ότι δεν είχαν ήδη ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης αλλού, οι επερχόμενοι γάμοι ανακοινώνονταν για τρεις συνεχόμενες Κυριακές. Με αυτόν τον τρόπο, το ευχάριστο νέο έφτανε παντού και έτσι μπορούσε να διαπιστωθεί εάν κάποιος ήταν ήδη παντρεμένος.

Ναι, τρεις Κυριακές. Οσες και αυτές που συμπληρώνονται αύριο για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην «αμηχανία» που προκάλεσε η νέα τάξη πραγμάτων. Εκείνη που τον προσγείωσε από το φαβορί για το 49ο σε μια ομάδα που ψάχνει να βρει τον εαυτό της. Σε ένα σύντομο rewind; Επρεπε να νικήσει την ΑΕΛ στο Φάληρο (0-0) ο πρωταθλητής για να μπει παρέα με την ΑΕΚ στους 60 βαθμούς σε αυτή την τελευταία «ειδική διαδρομή» για τον τίτλο, αλλά δεν το έκανε. Επειτα έπρεπε να τα βάλει με την ίδια την Ενωση στο Φάληρο για να προσπεράσει και να πάρει το πάνω χέρι, αλλά και πάλι δεν (0-1). Και είναι πλέον από τις 5 Απριλίου σε μια κατάσταση που περιγράφεται μόνο με μια πρόταση: «Με τη πλάτη στον τοίχο». Πέντε βαθμούς μακριά από την ΑΕΚ (63 β.), ισόβαθμος αλλά 3ος με τον ΠΑΟΚ (58 β.). Εγκλωβισμένος σε αρνητικά σερί μισού αιώνα – όπως εκείνο του να μη σκοράρει τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του που είχε να συμβεί από το 1970 –, αλλά κυρίως έχοντας χάσει την αυτοπεποίθησή του. Λες και ξέχασε ότι δύο μήνες πριν ήταν στα νοκάουτ του Champions League.

Αύριο λοιπόν στη Λεωφόρο (19/4, 21:00), κόντρα στον Παναθηναϊκό δίχως άλλο δικαίωμα στο λάθος μένει να φανεί το αυτονόητο. Αν όλα τα παραπάνω θα επιβεβαιωθούν αλλάζοντας οριστικά την πυξίδα και προσγειώνοντας τους Πειραιώτες σε σκέψεις κατάταξης, που φυσικά έχουν τη σημασία τους για την επόμενη σεζόν. Ή αν υπάρχει κάποιος, κάποιοι που διαφωνούν με την εκτίμηση ότι οι Ερυθρόλευκοι πέραν τούδε δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στη μάχη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Με άλλα λόγια «Οποιος έχει αντίρρηση, ας μιλήσει τώρα ή ας σωπάσει για πάντα». Μεταξύ μας; Καλύτερος αντίπαλος και καλύτερη έδρα για να προκύψει μια τέτοιου τύπου «διαφωνία» δεν υπάρχει. Εχει μαγικές ικανότητες αυτό το ζευγάρι. Και είναι αλήθεια πως αν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ φύγει από το άντρο του μεγάλου της αντιπάλου με το τρίποντο της νίκης, δεν θα πάρει μόνο τα πάνω της βαθμολογικά αλλά θα δώσει ώθηση σε ολόκληρο τον οργανισμό. Χρειάζεται μια μεγάλη νίκη για να γυρίσει την κατάσταση. Για να θυμηθεί το ίδιο το γκρουπ τα κυβικά του. Οπότε δεν σηκώνει αναβολή.