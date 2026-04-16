Οι θεραπευτικές επιλογές διευρύνονται ουσιαστικά, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα. Νεότερες στοχευμένες θεραπείες, σε συνδυασμό με τη ρουξολιτινίμπη, δείχνουν ότι το πεδίο μετακινείται πέρα από τη μονοθεραπεία με αναστολείς JAK, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλά και βαθύτερο έλεγχο της νόσου.

Η μυελοΐνωση είναι μια σπάνια αιματολογική κακοήθεια, κατά την οποία ο μυελός των οστών αντικαθίσταται σταδιακά από ινώδη ιστό, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσιολογική παραγωγή των κυττάρων του αίματος. Συχνά εκδηλώνεται με αναιμία, έντονη κόπωση, νυχτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους και διόγκωση του σπλήνα. Η διάγνωση βασίζεται σε κλινική εξέταση, γενική αίματος, βιοψία μυελού των οστών, απεικονιστικό έλεγχο και μοριακές εξετάσεις για μεταλλάξεις όπως JAK2, CALR και MPL.

Η μελέτη φάσης ΙΙΙ MANIFEST-2, όπου ο συνδυασμός pelabresib + ruxolitinib έδειξε πιο ισχυρή και πιο διατηρήσιμη ανταπόκριση σε σύγκριση με μόνο τη ρουξολιτινίμπη, σε ασθενείς που δεν είχαν προηγουμένως λάβει αναστολέα JAK. Καταγράφηκαν μείωση της σπληνομεγαλίας, βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, βελτίωση του αιματοκρίτη και μείωση της ίνωσης του μυελού των οστών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η μελέτη RESTORE, στην οποία το elritercept σε συνδυασμό με ρουξολιτινίμπη φάνηκε να βοηθά ασθενείς με μυελοΐνωση και σοβαρή αναιμία, μειώνοντας την ανάγκη για μεταγγίσεις και αυξάνοντας τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και αιμοπεταλίων. Παράλληλα, πρώιμα δεδομένα για το INCA033989, ένα νέο αντίσωμα που στοχεύει τη μεταλλαγμένη CALR, έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα από την κλινική πράξη επιβεβαιώνουν ότι η ρουξολιτινίμπη παραμένει βασικός πυλώνας θεραπείας, ενώ για τους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου, η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνη θεραπεία με δυνατότητα ίασης. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η μυελοΐνωση εισέρχεται σε μια νέα θεραπευτική φάση, με περισσότερες εξατομικευμένες επιλογές και μεγαλύτερη αισιοδοξία για καλύτερο έλεγχο της νόσου.

Παρά την πρόοδο που έφεραν οι αναστολείς JAK, η ρουξολιτινίμπη δεν εξαλείφει πλήρως τη νόσο και οι ανταποκρίσεις δεν είναι πάντα καθολικές ή μόνιμες, γεγονός που εξηγεί γιατί η έρευνα στρέφεται πλέον σε νέους συνδυασμούς και πιο στοχευμένες θεραπείες για τη μυελοΐνωση.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ