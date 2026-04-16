Μία ακόμα ιδιότητα, αυτής της «βοηθού θανάτου» (death doula) θα προσθέσει η Νικόλ Κίντμαν στο βιογραφικό της.

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στην εκδήλωση Silk Speaker Series του πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο το περασμένο Σάββατο, αποκάλυψε ότι ήδη εκπαιδεύεται για να παρέχει συναισθηματική και πρακτική στήριξη σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον θάνατο καθώς και τις οικογένειές τους. Καταλυτική στην απόφασή της να υιοθετήσει τον συγκεκριμένο ρόλο ήταν η απώλεια της μητέρας της Τζανέλ Αν Κίντμαν, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 84 ετών.

«Καθώς η μητέρα μου έφευγε από τη ζωή, ένιωθε μοναξιά και η οικογένεια δεν μπορούσε να της προσφέρει πολλά. Η αδερφή μου κι εγώ έχουμε τόσα πολλά παιδιά, τις καριέρες μας και τη δουλειά μας και θέλαμε να τη φροντίσουμε επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν πια στη ζωή.

Τότε σκέφτηκα μακάρι να υπήρχαν στον κόσμο άνθρωποι που θα καθόντουσαν αμερόληπτα δίπλα μας και θα μας προσέφεραν απλώς παρηγοριά και φροντίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νικόλ Κίντμαν. Η αυστραλιανή σταρ δεν είναι η πρώτη εκπρόσωπος του Χόλιγουντ που ασχολήθηκε με τον συγκεκριμένο τομέα. Πριν από λίγους μήνες, η Κλόι Ζάο, σκηνοθέτρια της ταινίας «Χάμνετ» ανέφερε στους «New York Times» ότι εκπαιδεύτηκε η ίδια για να γίνει «βοηθός θανάτου».