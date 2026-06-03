Μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής, κινηματογράφου και παράλληλων πολιτιστικών δράσεων, το Διεθνές Φεστιβάλ Ανδρου επιστρέφει για 12η χρονιά από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο σταθερούς θερινούς πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, η φετινή διοργάνωση στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας φιλοξενεί σημαντικές παραγωγές ενώ διευρύνει το αποτύπωμά της στο νησί, με εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Ανδρου.

«Σε μια εποχή γρήγορη και συχνά θορυβώδη, το θέατρο, η μουσική και ο κινηματογράφος εξακολουθούν να μας ενώνουν μ’ έναν τρόπο βαθύ κι ουσιαστικό. Μας θυμίζουν ότι έχουμε ακόμη ανάγκη να συγκινούμαστε μαζί, ν’ ακούμε, να κοιτάζουμε, να μοιραζόμαστε. Η Ανδρος έχει τη δική της ξεχωριστή δύναμη. Το φως της ημέρας, ο αέρας των βράχων, οι αυλές, οι άνθρωποί της. Κι όταν πέφτει το βράδυ στο θέατρο της Χώρας, όλα αυτά μοιάζουν να συνομιλούν με την τέχνη» αναφέρει ο Παντελής Βούλγαρης στο σημείωμά του για τη φετινή έκδοση του φεστιβάλ.

Η αυλαία λοιπόν των εκδηλώσεων θα σηκωθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη συναυλία «Γιατί έτσι είναι η αγάπη» της Αλέκας Κανελλίδου μαζί με τους Γιάννη Γιαννουσάκη, Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Κατερίνα Πολέμη. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την προβολή στο Σινέ Αυλή του ντοκιμαντέρ «Η Ανδρος του Λευτέρη Βογιατζή» σε σκηνοθεσία Ηλία Γιαννακάκη, μια παραγωγή του φεστιβάλ (29-31 Ιουλίου).

Σε συνεργασία με το Θέατρο Πορεία, θα φιλοξενηθεί η παράσταση «Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (1 Αυγούστου). Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Συλλόγου Ανδρου θα παρουσιάσει τη συναυλία «Viva Maestro! Γιώργος Κατσαρός – Οι μελωδίες που ένωσαν γενιές», ως αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη. Στη βραδιά θα συμμετάσχουν επίσης οι Σπύρος Κλείσσας και Χριστίνα Ράλλη ενώ τη μουσική διεύθυνση θα έχει ο Δημήτρης Σιδερής (4 Αυγούστου). Μένοντας στη μουσική, συναυλία θα δώσει στο νησί κι ο Δημήτρης Μπάσης (7 Αυγούστου).

Για τους μικρούς θεατές προγραμματίζεται η παράσταση παιδικού θεάτρου «Ο κύριος Βρομύλος» του Ντέιβιντ Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη (8 Αυγούστου) όπως και η συναυλία «Αν ακούσεις τα παιδιά» με τους Λευτέρη Ελευθερίου και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο (12 Αυγούστου). Νωρίτερα, για τους ενήλικους θα προηγηθεί η μουσική βραδιά «Music paths» με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη (10 Αυγούστου). Σε κωμικούς ρυθμούς θα κινηθεί η παράσταση «Sexy Laundry» της Μισέλ Ριμλ που σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος κι ακολουθεί (13 Αυγούστου) ενώ η συναυλία «Από το Μπαρόκ στον 20ό Αιώνα – Μουσική για Εγχορδα από τον Vivaldi στον Respighi», σε διεύθυνση Ιωακείμ Μπαλτσαβιά, θα γεμίσει με μελωδίες το προαύλιο του Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς που φέτος ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στο φεστιβάλ (18 Αυγούστου).

Φινάλε με «Μήδεια»

Συνεχίζοντας, η παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος θα κάνει στάση στην Ανδρο κατά την περιοδεία της (20 Αυγούστου), όπως και η συναυλία «Μία σκηνή – Δύο μπάντες – Δύο γυναικείες διαδρομές» των Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζήλα (22 Αυγούστου). Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς (24 Αυγούστου). Εως και τον Σεπτέμβριο θα φιλοξενείται στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη η έκθεση φωτογραφίας «Ανδρίων Εργα και Ημέρες», ενταγμένη στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης.